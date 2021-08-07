Куда направят спонсорскую помощь Ванесса Колодинская и женская байдарка-четвёрка?

Новости Беларуси. Продолжается проект «Олимпийский выбор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При поддержке НОК Беларуси и Министерства спорта он проходит уже в шестой раз.

Женская байдарка-четверка в качестве адресата спонсорской помощи выбрала Мозырскую СДЮШОР профсоюзов. На укрепление спортивной базы и проведение соревнований туда направят 15 тысяч рублей.

Стал известен и выбор Ванессы Колодинской. Бронзовый призер XXXII Олимпийских игр решила поддержать родную СДЮШОР № 3 города Бобруйска, где проходили ее первые тренировки. По условиям проекта школа получит 10 тысяч рублей.