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Куда направят спонсорскую помощь Ванесса Колодинская и женская байдарка-четвёрка?

07 августа 2021 14:19
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Новости Беларуси. Продолжается проект «Олимпийский выбор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При поддержке НОК Беларуси и Министерства спорта он проходит уже в шестой раз.

Женская байдарка-четверка в качестве адресата спонсорской помощи выбрала Мозырскую СДЮШОР профсоюзов. На укрепление спортивной базы и проведение соревнований туда направят 15 тысяч рублей.

Стал известен и выбор Ванессы Колодинской. Бронзовый призер XXXII Олимпийских игр решила поддержать родную СДЮШОР № 3 города Бобруйска, где проходили ее первые тренировки. По условиям проекта школа получит 10 тысяч рублей.

# Олимпиада 2020 # Ванесса Колодинская # Ольга Худенко # Марина Литвинчук # Маргарита Махнева # Надежда Попок

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