Гимнастка Алина Горносько обошла россиянку Арину Аверину и завоевала бронзу в индивидуальном многоборье

Новости Беларуси. А чуть более получаса назад нашу медальную копилку Беларуси пополнила Алина Горносько, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У нее бронза в индивидуальном многоборье.

Белоруска выступала в последнем запуске, вместе с главными конкурентками. Они дрогнули, а наша грация – нет. Судьи не скупились на оценки. Итоговая сумма – 102 балла и 700 тысячных. В итоговом протоколе Горносько обошла всемирно известную россиянку Арину Аверину.