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Гимнастка Алина Горносько обошла россиянку Арину Аверину и завоевала бронзу в индивидуальном многоборье

07 августа 2021 12:20
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Новости Беларуси. А чуть более получаса назад нашу медальную копилку Беларуси пополнила Алина Горносько, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У нее бронза в индивидуальном многоборье.

Гимнастка Алина Горносько обошла россиянку Арину Аверину и завоевала бронзу в индивидуальном многоборье-1

Белоруска выступала в последнем запуске, вместе с главными конкурентками. Они дрогнули, а наша грация – нет. Судьи не скупились на оценки. Итоговая сумма – 102 балла и 700 тысячных. В итоговом протоколе Горносько обошла всемирно известную россиянку Арину Аверину.

Гимнастка Алина Горносько обошла россиянку Арину Аверину и завоевала бронзу в индивидуальном многоборье-4

Таким образом, белорусская школа художественной гимнастики в очередной раз подтвердила реноме одного из законодателей мод на планете. В прежние годы медали в самом престижном виде брали Юлия Раскина, Инна Жукова и Любовь Черкашина.

# Олимпиада 2020 # Алина Горносько # Арина Аверина # Юлия Раскина # Инна Жукова # Любовь Черкашина # Фотофакт

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