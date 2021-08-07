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Президент Беларуси поздравил гимнастку Алину Горносько с олимпийской бронзой

07 августа 2021 14:01
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Новости Беларуси. Медальную копилку Беларуси пополнила и Алина Горносько, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У нее бронза в индивидуальном многоборье. Белоруска выступала в последнем запуске вместе с главными конкурентками.

Президент Беларуси поздравил гимнастку Алину Горносько с олимпийской бронзой-1

Они дрогнули, а наша грация нет. Судьи не скупились на оценки. Итоговая сумма – 102 балла и 700 тысячных. В итоговом протоколе Горносько обошла всемирно известную россиянку Арину Аверину. Поздравление с завоеванием бронзовой медали Алине Горносько направил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси поздравил гимнастку Алину Горносько с олимпийской бронзой-3

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В противостоянии с лидерами мировой художественной гимнастки ты проявила высочайший уровень мастерства, стойкость и волю к победе. Доказала, что только сильным и целеустремленным улыбается удача. Бронзовая медаль в личном многоборье – это знак качества отечественной гимнастической школы.

Президент Беларуси поздравил гимнастку Алину Горносько с олимпийской бронзой-5

С олимпийской бронзой Алину Горносько также поздравил президент НОК, подчеркнув старания спортсменки на пути к своему успеху.

# Олимпиада 2020 # Алина Горносько # Арина Аверина # Александр Лукашенко # Виктор Лукашенко

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