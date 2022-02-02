«Я была очень довольна своим результатом». Мнение профессиональной спортсменки о белорусских биатлонистах

Скоро в Пекине станет горячо, а весь мир накроет лавина адреналина. 24-я зимняя Олимпиада – трамплин к новым высотам. Вселенская надежда на биатлон.

Вот мы в олимпийской деревне, это наш дом. Давайте посмотрим на номер спортсменов. И пока наша команда обживает олимпийскую деревню и тестирует трассу, мы решили побеседовать с королевой огневого рубежа, двукратным бронзовым призером чемпионата мира, одиннадцатикратной чемпионкой мира по летнему биатлону Ольгой Назаровой. Стремление к победам зарядили еще в спортивной семье, детство провела на сборах и выстрелила в реальности. Солт-Лейк-Сити – 2002.

Ольга Назарова, член технического комитета Международного союза биатлонистов:

Первая Олимпиада, я помню эту гонку, эти эмоции. Мне казалось, что время между каждым выстрелом длится очень долго, в какой-то замедленной съемке. Потом, когда я посмотрела на результат, я очень быстро отстрелялась. Я была 6-я на гонке индивидуальной, одного выстрела не хватило до пьедестала, мы боролись в женской эстафете, немного нам не хватило, мы были 7-е. Были специфические условия, первые 4 дня – заказала машину, съездила на завтрак. На завтраке заказала машину, приехала в гостиницу. Таким же способом на стадион. После 4 дней я понимаю, что как-то это чрезмерно, ты не успеваешь восстанавливаться. Благо, что был рядом магазин, в номере стояла микроволновка.

Не довелось пожить в олимпийской деревне и в Турине в 2006-м. Но за плечами был стальной опыт. А горы только окрылили покорительницу вершин. Белорусская спортсменка была самой стабильной, ни разу не выпала из 10 сильнейших. Ольга Назарова:

На гонке я была восьмой индивидуальной с двумя штрафными минутами, попала в порыв ветра на втором рубеже, стреляя из положения лежа. На эстафете мы были четвертыми, и на гонке с массовым стартом я была шестой, но я была очень довольна своим результатом, немножко не хватило удачи. Верим, что в Пекине госпожа удача будет на нашей стороне. Традиции в биатлоне славные. Команда в отличной форме. В 10 золотых снайперов олимпийская чемпионка Пхенчхана – 2018 Динара Алимбекова, пятикратный призер этапов Кубка мира Антон Смольский, бронзовый призер чемпионата мира – 2021 в спринте Анна Сола. На них и не только медальные надежды.

Ольга Назарова:

Отрадно, что сейчас произошла смена поколений и у нас появляются новые звездочки как в женской, так и в мужской команде. Радует, что достаточно молодые составы у нас и ребята в этом году демонстрируют хорошие результаты. Что касается Динары Алимбековой, то она в этом сезоне очень стабильна, топовый спортсмен, уверенно стреляет, бежит, борется за высокие призовые места. Здесь и Анна Сола тоже прекрасно себя проявила в этом сезоне. Прошлогодняя медаль показывает, что она умеет собираться в сложных ситуациях. Отметить и Антона Смольского своей стабильностью, спортивной уверенностью. Он прекрасно себя проявлял, когда он попал в призы, потом уже достаточно стабильно бежал и боролся.

Рекордная высота лыжной трассы – 1 700 метров. И хотя ледяных участков нет и спроектировано все качественно, крутые виражи, затяжные подъемы, ветреное стрельбище. Олимпийский Пекин испытает на прочность и станет лотереей. Однако борьба будет на равных, с чистого листа. Но ювелирная техника и уравновешенность – наш молниеносный ответ.

Ольга Назарова:

Всегда проводится за год до Олимпийских игр предолимпийская неделя, Кубок мира, где спортсмены уже бегут по олимпийской трассе, ее чувствуют, получают опыт. Здесь этой возможности не было в условиях пандемии. Спортсмены будут стартовать с чистого листа. Биатлонистам нужно себя очень тонко чувствовать, очень многое зависит от степени закисления организма, от степени дыхания. Приехали в горы, акклиматизация дала сбой, организм сбился и не выдержал темпа. Говорят, в горах нельзя быстро начинать, потому что быстро закислишься.