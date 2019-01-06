XV Рождественский турнир любителей хоккея: самые результативные матчи и рекорды
Новости Беларуси. В Беларуси уже давно существует примета: начало января – международный хоккейный Рождественский турнир. В 2019 году он во всех смыслах особенный: во-первых, юбилейный, во-вторых, участие принимает рекордное количество команд – сразу 12, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Дебютантами выступили сборная Международной федерации хоккея и команда стран Балтии.
Дайнюс Зубрус, литовский хоккеист (игрок сборной Балтии):
Тренировки какие-то? Нет, тренировок не было. В первый раз познакомился с партнерами 3 января. Перед игрой покатались с утра. Это наша подготовка.
Хоккей – большая семья, мы на одном языке разговариваем, откуда мы ни были. Нас вместе соединили, мы сейчас команда и пытаемся выиграть.
Команды Словакии и Швейцарии стали первыми, кто вступил на лед нынешнего Рождественского турнира. Причем соотечественники Роджера Федерера и Дарио Колонья являются одними из старожилов соревнований. В Минске они в 13-й раз. Тем не менее, опыт не помог: стартовая игра и сразу же разгромный счет – 10:4 в пользу словаков.
Михал Барто, игрок команды Словакии:
В первом периоде мы чувствовали усталость, потому что была долгая дорога. Но во втором периоде мы выступили намного лучше. Мы сегодня играли в первый раз вместе, так что дальше будет лучше. Очень здорово встретиться после стольких лет. Площадка отличная, играть здорово!
Рождественский турнир любителей хоккея: сборная Китая одолела команду Балкан, россияне обыграли сборную Словакии
Словацко-швейцарское противостояние отнюдь не самый разгромный счет этого турнира. Пока большую разницу шайб зафиксировала игра белорусской команды против Международной федерации хоккея – 13:7. Но запомнилась она даже не этим, а отличной игрой в составе функционеров Сюзанны Колбенхайер. Она не просто стала единственной женщиной участницей на турнире, но и оформила хет-трик.
И хотя многие участники говорят о расслабленном формате турнира, частенько спортсмены сражаются до последних минут, создавая интригу.
Самый упорный матч группового турнира Китай – сборная Балкан, до последних минут азиаты вели всего одну шайбу, но на флажке решили задачу – 8:6.
А меньше всего на групповом этапе пропустили россияне – лишь одну шайбу.
Команда из Арабских Эмиратов, несмотря на нехоккейный статус страны, на турнире всегда показывает хорошие результаты. В 2018 году им немного не хватило до 3 места. В 2019 году задача оказаться в числе призеров.
Квесты, концерт и чаепитие. Хоккеисты Рождественского турнира вручили подарки ребятам из детского дома в Минске
7 января на турнире состоятся решающие игры. Будут определены призеры любительского старта.
Президент Беларуси: «Рождественский хоккейный турнир объединяет народы, несмотря на политические разногласия»