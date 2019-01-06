XV Рождественский турнир любителей хоккея: самые результативные матчи и рекорды

Новости Беларуси. В Беларуси уже давно существует примета: начало января – международный хоккейный Рождественский турнир. В 2019 году он во всех смыслах особенный: во-первых, юбилейный, во-вторых, участие принимает рекордное количество команд – сразу 12, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Дебютантами выступили сборная Международной федерации хоккея и команда стран Балтии.

Дайнюс Зубрус, литовский хоккеист (игрок сборной Балтии):

Тренировки какие-то? Нет, тренировок не было. В первый раз познакомился с партнерами 3 января. Перед игрой покатались с утра. Это наша подготовка. Хоккей – большая семья, мы на одном языке разговариваем, откуда мы ни были. Нас вместе соединили, мы сейчас команда и пытаемся выиграть.





Команды Словакии и Швейцарии стали первыми, кто вступил на лед нынешнего Рождественского турнира. Причем соотечественники Роджера Федерера и Дарио Колонья являются одними из старожилов соревнований. В Минске они в 13-й раз. Тем не менее, опыт не помог: стартовая игра и сразу же разгромный счет – 10:4 в пользу словаков.

Михал Барто, игрок команды Словакии:

В первом периоде мы чувствовали усталость, потому что была долгая дорога. Но во втором периоде мы выступили намного лучше. Мы сегодня играли в первый раз вместе, так что дальше будет лучше. Очень здорово встретиться после стольких лет. Площадка отличная, играть здорово! Рождественский турнир любителей хоккея: сборная Китая одолела команду Балкан, россияне обыграли сборную Словакии Словацко-швейцарское противостояние отнюдь не самый разгромный счет этого турнира. Пока большую разницу шайб зафиксировала игра белорусской команды против Международной федерации хоккея – 13:7. Но запомнилась она даже не этим, а отличной игрой в составе функционеров Сюзанны Колбенхайер. Она не просто стала единственной женщиной участницей на турнире, но и оформила хет-трик.

И хотя многие участники говорят о расслабленном формате турнира, частенько спортсмены сражаются до последних минут, создавая интригу.

Самый упорный матч группового турнира Китай – сборная Балкан, до последних минут азиаты вели всего одну шайбу, но на флажке решили задачу – 8:6.

А меньше всего на групповом этапе пропустили россияне – лишь одну шайбу.