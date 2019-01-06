«Игра очень тяжёлая была». Сборная России стала первым финалистом Рождественского турнира любителей хоккея

Новости Беларуси. Российские хоккеисты стали первыми финалистами Рождественского турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На льду «Чижовка-Арены» они обыграли команду из Финляндии. Все подробности – у нашего корреспондента Натальи Федорцовой.

Наталья Федорцова, СТВ:

Первые матчи полуфинального раунда уже завершились. Россияне оказались сильнее команды Финляндии – 5:2. Настрой на матч, даже несмотря на любительский статус турнира, у команд очень высокий.

Алексей Саранов, игрок команды России:

Игра очень тяжелая была, соперник играл очень хорошо. Атмосфера замечательная. Болельщики поддерживают – спасибо большое! Мы старались.

Томми Сатосаари, вратарь команды Финляндии:

К сожалению, я недоволен. Всегда, когда выходишь на лед, хочется побеждать. Сегодня нам не удалось выиграть, но завтра будем сражаться за бронзовую медаль.