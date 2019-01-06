«Игра очень тяжёлая была». Сборная России стала первым финалистом Рождественского турнира любителей хоккея
Новости Беларуси. Российские хоккеисты стали первыми финалистами Рождественского турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На льду «Чижовка-Арены» они обыграли команду из Финляндии.
Все подробности – у нашего корреспондента Натальи Федорцовой.
Наталья Федорцова, СТВ:
Первые матчи полуфинального раунда уже завершились. Россияне оказались сильнее команды Финляндии – 5:2. Настрой на матч, даже несмотря на любительский статус турнира, у команд очень высокий.
Алексей Саранов, игрок команды России:
Игра очень тяжелая была, соперник играл очень хорошо. Атмосфера замечательная. Болельщики поддерживают – спасибо большое! Мы старались.
Томми Сатосаари, вратарь команды Финляндии:
К сожалению, я недоволен. Всегда, когда выходишь на лед, хочется побеждать. Сегодня нам не удалось выиграть, но завтра будем сражаться за бронзовую медаль.
Тем не менее, самые интересные поединки нас ждут впереди. Прямо сейчас сборная Международной федерации хоккея старается обыграть команду Балкан. Словакия готовится сразится с чехами, а китайцы скрестят клюшки со сборной Балтии. В свою очередь, сборная Беларуси сыграет против команды из ОАЭ.
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