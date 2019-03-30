XII Республиканские соревнования по хоккею с шайбой среди любительских команд в шаге от развязки

Новости Беларуси. XII Республиканские соревнования по хоккею с шайбой среди любительских команд в шаге от развязки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кому достанется главный трофей от Президентского спортивного клуба, станет известно в начале апреля, но а пока, лед плавился за финал. Хоккейная команда Президента Беларуси одержала победу над соперниками из Брестской области. Рассказываем, как это было 30 марта на площадке Olympic Park в Минске, в первом матче дня, за место в главном старте скрестили клюшки команды Президента Беларуси и Брестской области.

Со старта действующий чемпион уже настроился на викторию и на третьей минуте Ярослав Чуприс открыл счет в матче. Не успели болельщики отойти от первых эмоций, как Дмитрий Мелешко удвоил перевес. Гости после двух пробоин ответили, но лишь раз, первая 20-минутка завершилась со счетом 3:1 в пользу минчан.

Собственно, как вся игра. Последняя, восьмая шайба влетела в ворота брестчан с передачи Главы государства.

Алексей Винокуров, нападающий команды Президента Беларуси:

Команды все время омолаживаются, сами видите. И Минская область, и Брестская. Все области добавляют. Ребята заканчивают с профессиональной карьерой и переходят в Республиканские соревнования.

Георгий Дубицкий, нападающий команды Брестской области:

У всех бывают ошибки, но мы будем работать. Сейчас проанализируем этот момент. Думаю, не повторится такого. Арена замечательная, все сделано на высшем уровне. Быстрый хоккей.

Игра завершилась со счетом 8:1, и в 11-ый раз команда Главы государства выходит в финал турнира. Лучшим игроком матча у брестчан стал Георгий Дубицкий, десятый номер. В команде Президента отмечен вратарь Дмитрий Филиппович.

Во втором полуфинале боролись дружины Минской и Гомельской областей, победа, а вместе с ней и шанс на главный приз досталась команде Минской области, исход встречи 11:4, гомельчане оспорят третью позицию.