Хоккейная команда Президента Беларуси одержала победу над соперниками из Брестской области. Рассказываем, как это было

Команда главы государства одержала победу над соперниками из Брестской области. На ледовой площадке Olympic Park в Минске было горячо.

Новости Беларуси. Определился первый финалист Республиканских соревнований среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дружина Президента со старта использовала свои возможности для взятия ворот. Первую шайбу в матче забил Ярослав Чуприс. Как не старались гости – отыграться они не смогли. Игра завершилась с разгромным счетом 8:1 в пользу команды главы государства.

Алексей Винокуров, нападающий команды Президента Беларуси: Команда Президента более опытная. Хоккей сам интересный. Это спортивная борьба. Когда победы тяжелые, они ощущаются в двойном размере, ощущения и эмоции перехлестывают просто.

Интересно очень. Хоккеисты играют сегодня в полную силу. Агрессивности сегодня мало, но игра сегодня скоростная.

В эти минуты в другом полуфинале встречаются команды Минской и Гомельской областей. Победитель этого противостояния встретится с хоккейной дружиной главы государства в финале.

Хоккейная команда Президента Беларуси ранее девять раз побеждала в соревнованиях среди любительских команд. По одной победе в турнире у хоккеистов Гомельской и Минской областей.