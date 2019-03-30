Хоккейная команда Президента Беларуси одержала победу над соперниками из Брестской области. Рассказываем, как это было
Новости Беларуси. Определился первый финалист Республиканских соревнований среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Команда главы государства одержала победу над соперниками из Брестской области. На ледовой площадке Olympic Park в Минске было горячо.
Дружина Президента со старта использовала свои возможности для взятия ворот. Первую шайбу в матче забил Ярослав Чуприс. Как не старались гости – отыграться они не смогли. Игра завершилась с разгромным счетом 8:1 в пользу команды главы государства.
Алексей Винокуров, нападающий команды Президента Беларуси:
Команда Президента более опытная. Хоккей сам интересный. Это спортивная борьба. Когда победы тяжелые, они ощущаются в двойном размере, ощущения и эмоции перехлестывают просто.
Болельщики:
Игра нравится, открытая, ребята стараются, пришел с ребенком. Пускай привыкает к белорусскому хоккею.
Интересно очень. Хоккеисты играют сегодня в полную силу. Агрессивности сегодня мало, но игра сегодня скоростная.
В эти минуты в другом полуфинале встречаются команды Минской и Гомельской областей. Победитель этого противостояния встретится с хоккейной дружиной главы государства в финале.
Хоккейная команда Президента Беларуси ранее девять раз побеждала в соревнованиях среди любительских команд. По одной победе в турнире у хоккеистов Гомельской и Минской областей.