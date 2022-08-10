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Хоккей. Определился второй финалист Кубка Цыплакова

10 августа 2022 14:35
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Новости Беларуси. «Ястребы» стали вторыми финалистами Кубка Цыплакова. В первом матче полуфинальной серии команда уступила «Динамо-Шиннику», а затем одержала две виктории, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Определился второй финалист Кубка Цыплакова-1

В победном матче все шайбы были заброшены в большинстве. В решающем поединке «Ястребы» сразятся со жлобинской «Белсталью». Финал будет состоять из одного матча, который пройдет 12 августа в Пинске и запланирован на 19:00.

«Ястребы» являются фарм-клубом солигорского «Шахтера».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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