Хоккей. Определился второй финалист Кубка Цыплакова

Новости Беларуси. «Ястребы» стали вторыми финалистами Кубка Цыплакова. В первом матче полуфинальной серии команда уступила «Динамо-Шиннику», а затем одержала две виктории, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В победном матче все шайбы были заброшены в большинстве. В решающем поединке «Ястребы» сразятся со жлобинской «Белсталью». Финал будет состоять из одного матча, который пройдет 12 августа в Пинске и запланирован на 19:00.