XI Рождественский турнир любителей хоккея: Россия победила, Беларусь – вторая, Финляндия – третья

Новости Беларуси. Завершился XI Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента страны. Финальный поединок состоялся накануне вечером на льду «Чижовка-Арены». За главный приз сражались россияне и команда Президента Беларуси. Кубок достался хоккеистам России, победившим в упорной борьбе и с минимальным счетом – 2:0.

Главный приз турнира достается им уже в третий раз. У дружины Президента Беларуси таких побед восемь.

Сегодня этот хоккейный поединок уже история. Как, впрочем, и сам XI Рождественский турнир.

Еще в мае лед «Чижовка-Арены» опробовали претенденты на главный приз чемпионата мира по хоккею. Теперь же комплекс принимает финал чемпионата мира уже неофициального. Причем впервые за всю историю соревнования.

На этот раз клюшки скрестили фавориты XI Рождественского турнира: команды Беларуси и России.

Их уже давно называют вечными хоккейными соперниками. Встречаться в финале Рождественского турнира для белорусской и российской команд стало уже своеобразной традицией. И каждый раз хоккейных фанатов было чем удивить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Болельщики:

Мы очень любим хоккей, всегда охотно смотрим.

Мы с удовольствием ходим на хоккей и болеем за всех. Нам нравится наша команда, мне нравится то, что сам президент всегда возглавляет эту команду.

В Рождественском турнире 2015 года за главный трофей боролись 8 команд: Словакия, Арабские Эмираты, Швейцария, Россия, Финляндия, Латвия, Германия и, конечно, Беларусь.

Как-никак неофициальный чемпионат мира среди любителей. Этот статус турнир подтвердил и с первых минут финальной игры. Сразу же стало понятно: хоккейные баталии будут по-настоящему напряженными. Множество передач и атак, но счет открыт был лишь на 14 минуте. Шайбу в ворота соперника забросил российский нападающий Алексей Яшин.

Жаркие хоккейные споры продолжились и во втором периоде. Не раз ворота соперника атаковали игроки команды Беларуси. При этом не теряли и боевой настрой.

Сергей Заделенов, нападающий хоккейной команды Президента Республики Беларусь:

Я думаю, что в третьем периоде надо просто быструю шайбу забить и все пойдет хорошо.

Правда, результативного броска у белорусской команды так и не получилось. Во втором периоде вновь попадание. С передачи Виктора Гордеюка шайбу в ворота белорусской команды забросил Игорь Варицкий. В итоге на табло – 2:0.

Кстати, счет уже не изменился и в третьем периоде. Главная интрига хоккейных баталий 2015 года разрешилась в пользу ледовой дружины соседей.

В итоге у белорусской команды второе место. А вот в «бронзовом» поединке победу одержали финны. Всего лишь в шаге от заветной победной тройки остановились словаки.

На церемонии награждения глава государства лично пожал руки игрокам российской и финской команд.

Кстати, за всю историю соревнований это лишь третья победа российской команды. Восемь раз победный кубок над головой поднимала ледовая дружина Президента.

Но, как говорится, спорт есть спорт. И кто знает, кто станет фаворитом на 12 соревнованиях. Уже в 2016 году.