Белорусские биатлонистки завоевали бронзовую медаль в эстафете в Оберсдорфе

Новости Беларуси. Белорусские биатлонистки с «бронзового успеха» начали первый в этом году этап Кубка мира в Оберсдорфе.
Наша женская сборная завоевала третье место в эстафете.
Причем эта гонка долгое время складывалась не слишком удачно для белорусского квартета. Все поменял выход на трассу Дарьи Домрачевой на четвертом, завершающем этапе. В тот момент наша команда шла на 10-месте, однако неподражаемой Дарье все же удалось добыть для команды медали, пусть и бронзового достоинства.
Вместе с ней радость успеха разделили Надежда Скардино, Анастасия Дуборезова и Надежда Писарева.
4-й этап Кубка мира в немецком Оберсдорфе продлится до 11 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.