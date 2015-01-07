Прямой эфир

Белорусские биатлонистки завоевали бронзовую медаль в эстафете в Оберсдорфе

07 января 2015 17:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские биатлонистки с «бронзового успеха» начали первый в этом году этап Кубка мира в Оберсдорфе.

Наша женская сборная завоевала третье место в эстафете.

Причем эта гонка долгое время складывалась  не слишком удачно для белорусского квартета. Все поменял выход на трассу Дарьи Домрачевой на  четвертом, завершающем  этапе. В тот момент наша команда шла на 10-месте, однако неподражаемой Дарье  все же удалось добыть для команды медали, пусть и бронзового достоинства.

Вместе с ней радость успеха разделили Надежда Скардино, Анастасия Дуборезова и Надежда Писарева.

4-й этап Кубка мира в немецком Оберсдорфе продлится до 11 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Другие новости рубрики

Все новости
Финал XI Рождественского турнира любителей хоккея: Россия обыгрывает Беларусь после первого периода (1:0)
07 января 2015 17:46

Финал XI Рождественского турнира любителей хоккея: Россия обыгрывает Беларусь после первого периода (1:0)

XI Рождественский турнир любителей хоккея: Финляндия обыграла Словакию (8:6) и стала бронзовым призером
07 января 2015 14:43

XI Рождественский турнир любителей хоккея: Финляндия обыграла Словакию (8:6) и стала бронзовым призером

XI Рождественский турнир любителей хоккея: 6 января Словакия обыграла ОАЭ (7:3), вечером встретятся Беларусь и Швейцария
06 января 2015 13:55

XI Рождественский турнир любителей хоккея: 6 января Словакия обыграла ОАЭ (7:3), вечером встретятся Беларусь и Швейцария