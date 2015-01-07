Белорусские биатлонистки завоевали бронзовую медаль в эстафете в Оберсдорфе

Новости Беларуси. Белорусские биатлонистки с «бронзового успеха» начали первый в этом году этап Кубка мира в Оберсдорфе.

Наша женская сборная завоевала третье место в эстафете.

Причем эта гонка долгое время складывалась не слишком удачно для белорусского квартета. Все поменял выход на трассу Дарьи Домрачевой на четвертом, завершающем этапе. В тот момент наша команда шла на 10-месте, однако неподражаемой Дарье все же удалось добыть для команды медали, пусть и бронзового достоинства.

Вместе с ней радость успеха разделили Надежда Скардино, Анастасия Дуборезова и Надежда Писарева.