Команда России стала победителем Рождественского хоккейного турнира - 2015

Новости Беларуси. На льду большой арены "Чижовка-Арены" завершился финальный матч ХI Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси. Решающий поединок между командой России и ледовой дружиной Президента Беларуси завершился со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу российских хоккеистов.

В прежние годы победителем Рождественского международного турнира восемь раз становилась команда Президента Беларуси (в 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 и 2014 годах). Российская дружина завоевывала награды высшего достоинства в 2007 и 2011 годах, одолев тогда в финале белорусов.

На предварительном этапе нынешнего Рождественского турнира белорусы выиграли у команд Словакии (5:1), Объединенных Арабских Эмиратов (12:4) и Швейцарии (12:2).

Лучшими игроками финального матча признаны голкипер Андрей Малков (Россия) и форвард Степан Пономарев (команда Президента Беларуси).