Финал XI Рождественского турнира любителей хоккея: Россия обыгрывает Беларусь после первого периода (1:0)

Новости Беларуси. В Беларуси с Рождественскими праздниками связана еще одна традиция – спортивная. Уже в ближайшие часы станет известен победитель Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь.

В эти минуты на «Чижовка-Арене» настоящее ледовое сражение. Соревнования проходят уже в 11-ый раз и 11-ый раз традиция турнира не нарушена: в финале снова Беларусь и Россия.

На прямой связи со студией корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ Ольга Петрашевская, которая следит за финальной игрой. Ольга, добрый вечер. Какой счет сейчас на табло и, самое главное, кто же ведет в игре?

Ольга Петрашевская, СТВ:

Добрый вечер, Олег! Да, я уже могу поделиться с вами первыми, промежуточными результатами финала XI Рождественского турнира. Пока счет 1:0 в пользу Российской команды. Но хотела бы отметить, что наши ворота удалось распаковать лишь за пять минут до конца первого периода.

Итог матча можно вполне назвать непредсказуемым. Кубок неофициального чемпионата мира по хоккею среди любителей завоевывали как игроки нашей команды, так и россияне. И, наверняка, ледовая баталия будет весьма напряженной. Ведь несмотря на то, что соперники встречаются в финале уже 11-ый раз, счет решающего поединка, на моей памяти, ни разу не был разгромным. К примеру, в прошлом году белорусские игроки победили российских хоккеистов со счетом 3:2, и то по буллитам. А в 2011 уже россияне одержали верх с тем же итогом 3:2, и тоже лишь в серии послематчевых бросков. Посмотрим, повторится ли эта история в сегодняшнем финале.

Кстати, еще накануне игры со швейцарцами, которая уже не имела решающего значения, наши хоккеисты говорили, что будут беречь силы именно для финального поединка.

В копилке команды Президента - три победы после трех матчей! Столько же у наших соперников по финалу. Но, если брать во внимание количество заброшенных шайб, на единичку больше все-таки у белорусской ледовой дружины.

Ольга Петрашевская, СТВ:

В «Чижовка-Арене» сегодня полный аншлаг! Честно говоря, мы были даже удивлены тем, что еще примерно за два часа до начала матча на входе в спортивный комплекс выстроилась очередь из желающих поддержать своих фаворитов с трибун. И своими ожиданиями в перерыве с нами поделились болельщики!

Болельщики:

Я буду, конечно, за Беларусь болеть! Потому что я тут живу уже 11 лет! У меня некоторые родственники в России живут, но я все равно буду болеть за Беларусь!

Победит команда Президента! Потому что это сыгранная команда. Россия - сильная команда, но я болею за Беларусь.

Я думаю, что Беларусь, потому что мы белорусы! Много белорусов на матче, и благодаря их поддержке белорусы победят!

Естественно, Беларусь! Россияне наши братья, но болеть буду за Беларусь!

Может победить как Беларусь, так и Россия. Противники по силе одинаковые. Но надеемся, что выиграют наши!

Ольга Петрашевская, СТВ:

Я бы еще хотела напомнить, что сегодня, кроме финального поединка, был разыгран комплект бронзовых наград XI Рождественского турнира. Его обладателями стали финские хоккеисты. Кстати, разыгрывали призы за третье место здесь, на льду «Чижовка-Арены», которая впервые принимает игры Рождественского турнира Будем надеяться, что такой дебют этого спорткомплекса поспособствует успеху нашей команды в финале первенства! Тем более, что у одного из защитников белорусской ледовой дружины завтра день рождения! По-моему, победа стала бы прекрасным подарком и нашему игроку, и команде, и, конечно, болельщикам!

В эти минуты в «Чижовка-Арене» продолжается финальный поединок. За главный приз борются белорусская и российская сборные. И как стало известно, счёт игры к этой минуте 0:1 в пользу России.