Участники и болельщики Рождественского хоккейного турнира любительских команд на приз Президента Беларуси продолжают приезжать в Минск

Новости Беларуси. Менее суток остается до начала XI Рождественского хоккейного турнира любительских команд на приз Президента Беларуси. А в Минск продолжают прибывать его участники и гости. 3 января столица встретила хоккеистов из Германии, Швейцарии и Словакии.

Тино Боос, хоккеист сборной Германии:

Я смотрел игры чемпионата мира по хоккею. Рад снова окунуться в эту бурю эмоций. Я знаю, насколько хорошо подготовленные команды выступают на этом турнире. Поэтому рассчитывать на золотые медали для нас было бы слишком оптимистично.

Именно матчем со словаками команда президента Беларуси начнет свое выступление на турнире. Эта игра начнется 4 января в 19:00 во Дворце спорта сразу после церемонии открытия.

Вадим Бекбулатов, капитан хоккейной команды Президента Республики Беларусь:

Должны мы выиграть, в принципе. У нас все-таки команда сильнее. Но, судя по прошлому году, мы с ними два раза встречались (в группе и полуфинале), они нам нервы потрепали очень прилично. Все равно, я думаю, мы победим.

Подготовка уже завершена. Об этом 3 января сообщили организаторы. На открытии гости увидят грандиозное лазерное шоу и море сюрпризов.

В Беларусь съезжаются не только участники турнира, но и болельщики. Столичные гостиницы заполнены на 75%. При этом 90% прибывших в Минск приехали поддержать российскую команду.

В эти дни в столице пройдет акция «Рождественская традиция»: организаторы вместе с участниками турнира посетят школы и детей, оставшихся без родительской опеки. Также для минчан и гостей столицы будет работать рождественская ярмарка «Калядны кірмаш».

Игорь Рачковский, председатель Белорусской федерации хоккея:

Это уже 11 турнир по счету, поэтому, безусловно, готовы. Единственное нововведение этого турнира, что он будет проходить: 1 группа, финал, полуфинал, матч за третье место на «Чижовка-Арене». Учитывая то, что в Минске в прошлом году прошел чемпионат мира (это форум гораздо более высокого уровня), то, конечно, все службы готовы. И готовы не просто с суровым лицом, а с радостью готовы принять турнир в очередной раз и показать все лучшее.

Всего же в турнире участвуют команды 8 стран. В группе «А» белорусам будут противостоять хоккеисты из Словакии, Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратов. Квартет «Б» составят команды России, Финляндии, Германии и Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.