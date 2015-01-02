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В Минск прилетела первая команда-участница и дебютант Рождественского турнира — сборная Объединенных Арабских Эмиратов

02 января 2015 18:25
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Минск встречает первых участников XI международного Рождественского турнира любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь. 2 января в аэропорт «Минск» прибыла команда Объединенных Арабских Эмиратов. Хоккеисты  этой страны впервые будут пробовать свои силы на неофициальном Чемпионате мира среди любителей. Впрочем, несмотря на дебютный старт, гости настроены решительно.

Омар Аль Шамиси, капитан команды ОАЭ:
Я очень много слышал о вашей стране. Мне рассказывал мой друг тренер. Я очень рад, что мы приехали на Рождественский турнир, где хотим  сыграть с командой Беларуси и занять самые высокие места. Огромное желание увидеть белорусские хоккейные площадки и оценить ваш лед. Еще очень хочется ощутить настоящую зиму и потрогать снег. Мы победители Азиатского турнира 2009 и участие в Рождественском турнире для нас большая честь.     

Павел Егоров, заведующий сектором информации и общественных связей РГОО «Президентский спортивный клуб»:
В ближайшее время мы планируем подписать между нашими двумя организациями меморандум о сотрудничестве. Цель этого меморандума — оказание содействия ОАЭ в развитии хоккея и других видов спорта, которые нетрадиционны для нашей южной страны.        

# Хоккей Беларуси # Павел Егоров # Омар Аль Шамиси

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