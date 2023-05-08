WTA обновили табели о рейтингах. Какие места занимают белорусы?

В обновленном табеле о рангах белоруска по-прежнему занимает вторую позицию, но ее отставание от первой ракетки мира сократилось. Сейчас в активе Соболенко 7 881 очко, у лидера рейтинга Швентек – 9 625 очков. Виктория Азаренко, которая накануне вместе с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей выиграла парный разряд «Мастерса» в Мадриде, находится на 17-й строке. Александра Саснович располагается на 44-м месте.