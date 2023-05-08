WTA обновили табели о рейтингах. Какие места занимают белорусы?

Арина Соболенко приблизилась к Иге Швентек в рейтинге WTA, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Арина Соболенко приблизилась к Иге Швентек в рейтинге WTA, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В обновленном табеле о рангах белоруска по-прежнему занимает вторую позицию, но ее отставание от первой ракетки мира сократилось. Сейчас в активе Соболенко 7 881 очко, у лидера рейтинга Швентек – 9 625 очков. Виктория Азаренко, которая накануне вместе с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей выиграла парный разряд «Мастерса» в Мадриде, находится на 17-й строке. Александра Саснович располагается на 44-м месте.
В мужском рейтинге лучший из белорусов Илья Ивашко – 73-й. Лидер – серб Новак Джокович. Правда, всего на 5 баллов от него отстает испанец Карлос Алькарас.