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WTA обновили табели о рейтингах. Какие места занимают белорусы?

08 мая 2023 14:54
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Арина Соболенко приблизилась к Иге Швентек в рейтинге WTA, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

WTA обновили табели о рейтингах. Какие места занимают белорусы?-1

В обновленном табеле о рангах белоруска по-прежнему занимает вторую позицию, но ее отставание от первой ракетки мира сократилось. Сейчас в активе Соболенко 7 881 очко, у лидера рейтинга Швентек – 9 625 очков. Виктория Азаренко, которая накануне вместе с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей выиграла парный разряд «Мастерса» в Мадриде, находится на 17-й строке. Александра Саснович располагается на 44-м месте.  

WTA обновили табели о рейтингах. Какие места занимают белорусы?-4

В мужском рейтинге лучший из белорусов Илья Ивашко – 73-й. Лидер – серб Новак Джокович. Правда, всего на 5 баллов от него отстает испанец Карлос Алькарас.  

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Илья Ивашко # Новак Джокович # Карлос Алькарас # Фотофакт

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