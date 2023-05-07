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«Спасибо за радость, которую ты подарила миллионам болельщиков». Лукашенко поздравил Соболенко с победой в Мадриде

07 мая 2023 08:38
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Новости Беларуси. С громкой победой на крупном теннисном турнире в Мадриде Арину Соболенко одним из первых поздравил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие слова адресовал Александр Лукашенко звезде мирового спорта.  

«Спасибо за радость, которую ты подарила миллионам болельщиков». Лукашенко поздравил Соболенко с победой в Мадриде-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дорогая Арина! Поздравляю с очередным триумфом – блестящей победой на турнире в Мадриде. Спасибо за радость, которую ты подарила миллионам болельщиков в преддверии Дня Победы. В тяжелейшем финальном матче против первой ракетки мира проявила железную стойкость и волю. Уверен, впереди нас ждет еще немало ярких мгновений и громких побед в твоем исполнении. Желаю уверенности в своих силах и удачи. 

«Спасибо за радость, которую ты подарила миллионам болельщиков». Лукашенко поздравил Соболенко с победой в Мадриде-4

«То, что мы делаем в этом сезоне, – нечто невероятное!» Вот что Арина сказала после победного матча в Мадриде – читайте здесь.

# Теннис # Александр Лукашенко # Арина Соболенко # Фотофакт

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