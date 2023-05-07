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«Zubr Cup помогает сбываться мечте». Детская гандбольная лига определила победителей сезона

07 мая 2023 10:14
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Новости Беларуси. Перенесемся в гандбольную столицу Беларуси. Брест таковым считается благодаря клубу имени Мешкова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это он отправил в большое плавание уникальный для страны проект.  

«Zubr Cup помогает сбываться мечте». Детская гандбольная лига определила победителей сезона-1

Детская гандбольная лига Zubr Cup определила победителей очередного сезона. Но главное, что участники турнира – это ребятишки разных возрастов – смогли продемонстрировать то, чему научились, сделать шаг во взрослый спорт, развиваясь дальше, набираясь эмоций, опыта и впечатлений.  

«Zubr Cup помогает сбываться мечте». Детская гандбольная лига определила победителей сезона-4

Владислав Целуйко, участник Zubr Cup (Малорита):
У меня есть мечта стать профессиональным гандболистом. Zubr Cup помогает сбываться этой мечте, потому что смотрят тренеры разных команд белорусских, и есть шанс показать себя.  

«Zubr Cup помогает сбываться мечте». Детская гандбольная лига определила победителей сезона-7

Николай Хорошун, директор БГК «Мешков Брест»:
Седьмой сезон. Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы детский белорусский гандбол развивался поэтапно. Мы приходим к тому, что уже начиная с первого сезона детской гандбольной лиги, выпускники детской гандбольной лиги уже играют в высшей лиге. В том числе и в составе команды сборной 2004 года под названием БГУФК-СКА-РГУОР. В полном составе там играют участники детской гандбольной лиги.  

«Zubr Cup помогает сбываться мечте». Детская гандбольная лига определила победителей сезона-10

Отборочные туры детской гандбольной лиги прошли в 12-ти городах, а финал – в брестском спорткомплексе «Виктория». Седьмой сезон, стартовавший в сентябре, включил в себя больше 300 матчей, в которых участвовали 70 команд. Так что детская лига вполне со взрослыми претензиями.  

# Гандбол # Николай Хорошун # Фотофакт

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