«Zubr Cup помогает сбываться мечте». Детская гандбольная лига определила победителей сезона

Новости Беларуси. Перенесемся в гандбольную столицу Беларуси. Брест таковым считается благодаря клубу имени Мешкова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это он отправил в большое плавание уникальный для страны проект.

Детская гандбольная лига Zubr Cup определила победителей очередного сезона. Но главное, что участники турнира – это ребятишки разных возрастов – смогли продемонстрировать то, чему научились, сделать шаг во взрослый спорт, развиваясь дальше, набираясь эмоций, опыта и впечатлений.

Владислав Целуйко, участник Zubr Cup (Малорита):

У меня есть мечта стать профессиональным гандболистом. Zubr Cup помогает сбываться этой мечте, потому что смотрят тренеры разных команд белорусских, и есть шанс показать себя.

Николай Хорошун, директор БГК «Мешков Брест»:

Седьмой сезон. Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы детский белорусский гандбол развивался поэтапно. Мы приходим к тому, что уже начиная с первого сезона детской гандбольной лиги, выпускники детской гандбольной лиги уже играют в высшей лиге. В том числе и в составе команды сборной 2004 года под названием БГУФК-СКА-РГУОР. В полном составе там играют участники детской гандбольной лиги.