«Zubr Cup помогает сбываться мечте». Детская гандбольная лига определила победителей сезона

Новости Беларуси. Перенесемся в гандбольную столицу Беларуси. Брест таковым считается благодаря клубу имени Мешкова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это он отправил в большое плавание уникальный для страны проект.
Новости Беларуси. Перенесемся в гандбольную столицу Беларуси. Брест таковым считается благодаря клубу имени Мешкова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это он отправил в большое плавание уникальный для страны проект.
Детская гандбольная лига Zubr Cup определила победителей очередного сезона. Но главное, что участники турнира – это ребятишки разных возрастов – смогли продемонстрировать то, чему научились, сделать шаг во взрослый спорт, развиваясь дальше, набираясь эмоций, опыта и впечатлений.
Владислав Целуйко, участник Zubr Cup (Малорита):
У меня есть мечта стать профессиональным гандболистом. Zubr Cup помогает сбываться этой мечте, потому что смотрят тренеры разных команд белорусских, и есть шанс показать себя.
Николай Хорошун, директор БГК «Мешков Брест»:
Седьмой сезон. Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы детский белорусский гандбол развивался поэтапно. Мы приходим к тому, что уже начиная с первого сезона детской гандбольной лиги, выпускники детской гандбольной лиги уже играют в высшей лиге. В том числе и в составе команды сборной 2004 года под названием БГУФК-СКА-РГУОР. В полном составе там играют участники детской гандбольной лиги.
Отборочные туры детской гандбольной лиги прошли в 12-ти городах, а финал – в брестском спорткомплексе «Виктория». Седьмой сезон, стартовавший в сентябре, включил в себя больше 300 матчей, в которых участвовали 70 команд. Так что детская лига вполне со взрослыми претензиями.