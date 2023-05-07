Как в РНПЦ исследуют здоровье спортсменов? Журналист СТВ проверил всё на себе

Новости Беларуси. К сожалению, большой спорт сопряжен с большим риском, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Здесь мало обладать отменным здоровьем и недюжинной силой. Здесь очень важно комплексно подойти к тренировочному процессу вместе с медиками. Благо, сегодня есть все условия для качественной и технологической поддержки. Артем Шукалович отдал свое журналистское тело под разные опыты, чтобы на своей шкуре ощутить медицинский прогресс. Травмы – постоянный спутник и вечная проблема спорта. Причем любого. Как профессионального, высоких достижений. Так и любительского. Но время идет, и все меняется. Семимильными шагами развивается и спортивная медицина. Флагман в вопросе заботы о здоровье белорусских атлетов – столичный «Республиканский научно-практический центр спорта».

Неля Иванова, заместитель директора РНПЦ спорта по научной работе:

Контингентом центра являются спортсмены национальных команд, сборных команд и резервы. Кроме этого, мы обследуем спортсменов спортивных школ, РЦОПов, республиканских центров олимпийской подготовки по видам спорта. Контингент – около 40 тысяч.

В РНЦП занимаются не только лечением и реабилитацией спортсменов, но и тестируют их функциональные показатели. Эта информация помогает тренерскому штабу скорректировать нагрузки. Проверить состояние своего организма здесь может любой желающий. Не смог отказаться и я.

– Иногда работаем со спортсменами, которые прошли реабилитацию, возвращаются к тренировочной деятельности. Если хотите, можете попробовать.

– Да, конечно, давайте попробуем.

Неля Иванова:

Молодец какой! 15 секунд!

– Стоп! Можно сойти.

– Как относительно время. 15 секунд долго показалось?

– 122 шага.

– Вообще это как, нормально?

– Это хороший показатель.

Прислушиваются к этому? Не игнорируют? Елена Хроменкова, заведующая лабораторией теории и методики спортивной подготовки РНПЦ спорта:

Те тренеры, которые заинтересованы в этих исследованиях, они прислушиваются. И с тренерами команд, с которыми мы очень плотно работаем, мы, в общем-то, ведем такую системную работу.

Неля Иванова:

Здесь мы исследуем состояние функции внешнего дыхания. С помощью метода спирометрии мы определяем показатели такие, как жизненная емкость легких, дыхательный объем, минутный объем дыхания. Здесь проводится три теста. И сейчас, Артем, вы попробуете на себе эти показатели. Естественно, под влиянием тренировки идет совершенствование функций дыхания. И есть виды спорта, когда с течением времени показатели увеличиваются.

– Максимально глубокий вдох. Весь воздух вдыхаете. И выдыхаете тоже весь-весь воздух.

– Полностью, полностью. До конца, до конца.

– Еще чуть-чуть.

– Доставайте трубочку.

Ну уже как? Лучше? Марина, распечатай тогда заключение. Смотрите, здесь диаграмма. Если на диаграмме все столбики в зеленом цвете представлены – значит, эти показатели соответствуют или выше нормы. Как видим, все показатели соответствуют норме.

Это кабинет спортивной морфологии называется. Добрый день.

– Отходите.

– 174.

– Руки опускайте. Пиши 97 дальше.

– Данным методом изучают жировую массу.

– И это помогает спортсменам скорректировать питание, тренировочный процесс?

– Да, конечно.

– Из спортивного у меня осталась только журналистика.

– Надо выбрать себе вид спорта.

– Чуть больше активности.

У вас все показатели в норме. Но скелетно-мышечная немножко, видите, низковата. По жировой массе вы находитесь в норме, даже немножко к фитнес-стандарту.

Следующая остановка – биохимическая лаборатория. Мудрый тренер, опираясь на полученные данные, способен сильно улучшить физическую подготовку спортсмена.

Чем конкретно здесь занимаются? Чем здесь помогают спортсменам? Николай Акулич, заведующий лабораторией биохимии РНПЦ спорта:

В лаборатории исследуют те параметры, которые помогают тренеру лучше построить тренировочный процесс, чтобы тренер понимал, когда спортсмен устал. Есть такие оценки психологические, когда мы говорим, что мы устали. А есть объективные параметры усталости, которые отражают физиологические изменения. И в каких-то видах спорта тренер не может построить тренировочный процесс без биохимии. Просто не может.

– Какие виды спорта самые зависимые от биохимии?

– Это те, которые у нас, в Республике Беларусь, популярны. Это биатлон, это гребные виды спорта.

– То есть биатлонисты ваши завсегдатаи?

– Да. Биатлонисты да.

Корректировать работу атлетов на всех этапах подготовки помогает и лаборатория спортивного травматизма.

Алексей Сорокин, врач травматолог-ортопед РНПЦ спорта:

Этот аппарат у нас полидинамометр. Определяет абсолютную силу в том или ином движении. По результатам мы смотрим, симметрично, не симметрично. А если у нас уже накопилось несколько исследований, мы можем установить абсолютные показатели. И отследить прогресс. Этот аппарат у нас оптический компьютерный топограф. Накладываются такие вот линии света. И компьютер обрабатывает изображение, много-много фотографий. Около 60. выводит среднее и создает 3D-модель спины, таза, что нам позволяет уже высчитать градусы деформации и прочие проблемы с позвоночником, с тазом.

Полное обследование в РНПЦ занимает многие часы. А нагрузка во время процедур сравнима с тренировочным процессом. И доступно это все не только спортсменам.

Неля Иванова:

Исследования, которые мы с вами видели, мы оказываем и гражданам, всему населению со всей республике.

– Не имеющим отношения к спорту?

– Да. В том числе имеющим. Например, это будет спортсмен-любитель. Или просто для того, чтобы посмотреть состояние опорно-двигательного аппарата, поскольку эта методика в Республике Беларусь представлена только в нескольких центрах.

Научно-практический центр – передовая организация. Ее сотрудники постоянно делятся знаниями с зарубежными коллегами. А спортсмены и наставники давно понимают практическую пользу от посещения РНПЦ.

Неля Иванова:

Тренерский состав заинтересован в получении наших данных, потому что при использовании современных технологий спортсмен и тренер может достичь более высоких результатов. Наши данные позволяют контролировать тренировочный процесс и корректировать тренировку спортсмена в зависимости от его состояния.

Лечить и, самое главное, предотвращать травмы – важнейшая задача любой спортивной организации. РНПЦ – это важно и хорошо, но большую часть потенциальных повреждений могут отследить врачи, которые работают при спортсменах.

Галина Русан, врач ВК «Минчанка-2»:

Работа спортивного врача, конечно, очень многогранна. Прежде чем допустить спортсмена к тренировке, определяется его состояние здоровья на каждый день. Ты несешь ответственность. И в первую очередь за жизнь. То есть ты должен допустить спортсмена здорового. И чтобы он закончил тренировку и тоже был здоровый. Лучше предупредить, чем потом все это лечить.