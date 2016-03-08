Российская теннисистка Мария Шарапова уличена в применении допинга и может быть дисквалифицирована на 4 года

Новости России. Российская теннисистка с белорусскими корнями Мария Шарапова уличена в применении допинга. Шокирующая новость была обнародована на специально созванной пресс-конференции.

Препарат милдронат был выявлен в допинг-пробе, взятой во время Открытого чемпионата Австралии. Запрещенный с 1 января 2016 года препарат Шараповой выписал доктор. Она принимала его на протяжении 10 лет и просто не заметила, что милдронат внесли в черный список. Такая невнимательность самой высокооплачиваемой спортсменки планеты может дорого ей стоить. Крупные компании-спонсоры приостанавливают сотрудничество с Шараповой на время расследования всех обстоятельств произошедшего. Также Марии может грозить дисквалификация на срок до четырех лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мария Шарапова, пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема»:

Я совершила огромную ошибку, я подвела своих болельщиков и свой вид спорта, я беру ответственность за произошедшее на себя. Я не хочу закончить карьеру таким образом. Надеюсь, мне предоставят второй шанс играть в теннис.

Теннисный мир отреагировал на это новость неоднозначно. Так, экс-первая ракетка планеты Дженнифер Каприатти заявила в твиттере: «Я невероятно зла и разочарована. Я была вынуждена завершить карьеру и никогда и никаким образом не пыталась жульничать. У меня никогда не было высокооплачиваемой команды докторов, которые помогли бы схитрить и обойти систему». А вот 18-кратная победительница турнирной серии «Большого шлема» Мартина Навратилова была не столь категорична: «Попридержите-ка лошадей, полагаю, это просто случайность. Насколько мне известно, препарат был легальным вплоть до 2015 года».