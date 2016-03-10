Акция «Знакомство с видом спорта». Трудных подростков решили привлечь к плаванию

Новости Беларуси. Благополучное общество начинается с благополучия наших детей. Именно под таким лозунгом прошла совместная акция Национального олимпийского комитета, Академии управления при президенте Беларуси и РОВД Первомайского района столицы.

Агрессия - самый большой бич молодёжи. Виртуальный мир, игры, музыка и избыток информации - всё это влияет на ещё не сформировавшуюся психику ребёнка. Именно по этой причине в СОКе «Олимпийский» прошла акция «Знакомство с видом спорта».

Сергей Козлов, генеральный директор СОК «Олимпийский»:

Мы совместно с участковыми инструкторами, с инспекторами по делам несовершеннолетних приняли решение пригласить этих, скажем так, условно трудных подростков в комплекс. В центре города место, где можно провести свое свободное время с пользой для себя, для здоровья.

Ещё вчера Юля Хитрая боролась за путёвку в Рио, а сегодня она выступает в качестве инструктора.

Галина Жолудева, старший преподаватель кафедры физической культуры Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Набрать детей с улицы, показать им, что есть другая жизнь, гораздо интереснее, чем то, что у них есть. Вернее, то, чем некоторые из них занимаются.

Пусть эти ребята и не научатся плавать за один день, но теперь они хотя бы знают дорогу в бассейн.

Сергей Хожемпо, доцент кафедры физического воспитания и спорта БГУ:

Многим руководителям спортивных объектов, которые сейчас построены в стране, надо обратить внимание на этот пример. Надо развивать не только в Минске, но и в других городах, делать бесплатные акции, дать возможность нашим учащимся и студентам попробовать новые спортивные объекты.

Те, кто посмелее, предпочли живой адреналин. Прыжки с вышки - для настоящих отчаянных мальчишек и девчонок.

Праздник воды действительно состоялся, а по завершении занятий ребята получили годичный абонемент не только в бассейн, но и в остальные секции центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.