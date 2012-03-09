Высшая лига, плей-офф: «Юниор» и «Могилев-2» – в финале, «Металлург-2» и «Гомель-2» разыграют «бронзу»

О том, насколько нелегко подопечным Владимира Меленчука было, свидетельствуют результаты двух гомельских встреч.

Обе они завершились лишь в сериях буллитов. В первом случае героем стал Александр Фомин. На его счету и шайба с игры.

Во втором матче все решил бросок Игоря Ревенко.

МХЛовцы были на виду и в ключевом минском поединке. Помимо Фомина и Ревенко в команду влились Бородуля, Пичуха, Королик, Лопачук – всего 9 игроков из старшей команды. Но и «Гомель» тоже получил подкрепление. МХЛовцы Мохорев, Скабелка, Шарапов, Зозон иже с ними, и даже Николай Сусло из гомельской основы.

Но, если честно, зрелище составам не соответствовало никоим образом. Если не знать, что идет полуфинал плей-офф, то временами нелегко было догадаться о значении встречи. Только со второго периода пошла жесткая игра и стало понятно – здесь и сейчас решается судьба путевки в финал.

Счет в большинстве открыли минчане: Кардашев бросил от синей линии, Пичуха подхватил отскок. Далее была драка Зозона и Казакевича, показавшая, что пару уроков бокса юным хоккеистам не помешают.

Тем не менее, градус борьбы возрастал. Вот только «Гомель-2» упускал шанс за шансом, который давали хоккеисты «Юниора». Ни в большинстве, ни в равных составах гости пробить Бородулю не могли. А вот Фомин с передачи Ревенко удвоил перевес хозяев. На этом можно было бы опускать занавес. Гости еще повозмущались, когда судья Александр Запольский отказался смотреть видеоповтор после броска Джумова, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ. Встанем здесь на сторону арбитра: гомельчанин угодил в штангу, а не в сетку.

Но в заключительной трети все претензии подопечных Игоря Стефановича потеряли смысл: блестящая парочка Фомин и Ревенко довели перевес минчан до 4:0. В концовке Зозон и Панцерный лишь подправили окончательные цифры, не изменившие главного, – «Юниор» в финале: 4:2 и 3:0 в серии.

А вот в противостоянии «Металлурга» и «Могилева» понадобилось сыграть четыре матча. И подопечные Юрия Чуха сумели досрочно отправить в отпуск лидеров регулярного чемпионата. 8 марта в этом противостоянии была поставлена точка в Могилеве: 7:4 и 3:1 в серии.

Таким образом, могилевчане с минчанами разыграют золото, а жлобинчане с гомельчанами – бронзу. Обе серии стартуют в понедельник.