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Сергей Лобков – Вадим Астапук. Рейтинговый бой в среднем весе

09 марта 2012 08:13
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Формула боя – четыре раунда по три минуты.

Могилевчанин Сергей Лобков проводил 10 поединок в качестве профессионала. Из 9 проведенных ранее боев боксер победил в двух. Потерпел семь поражений.

Брестчанин Вадим Астапук – чемпион Беларуси 2005 и 2006 годов в суперлегком весе. На профессиональном ринге боксер проводил 31 бой. Ранее одержал девять побед, две из которых – досрочно. Потерпел 20 поражений. Один бой завершился вничью.

Единогласным решением судей победу одержал Вадим Астапук.

Вадим Астапук:
Соперник хорошо подготовился, молодец.
Это новая для меня категория – 72 кг. Старался сделать все. Немного недорабатывал, наверное, не хватало силы. А так грамотно, вроде, выиграл бой.
В третьем раунде я сделал передышку, чтобы в последних хорошо работать.
Останусь ли в этой категории? Я подумаю. Будут бои в этой категории, может, буду боксировать.

# Мировой бокс

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