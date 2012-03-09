Сергей Лобков – Вадим Астапук. Рейтинговый бой в среднем весе

Формула боя – четыре раунда по три минуты.

Могилевчанин Сергей Лобков проводил 10 поединок в качестве профессионала. Из 9 проведенных ранее боев боксер победил в двух. Потерпел семь поражений.

Брестчанин Вадим Астапук – чемпион Беларуси 2005 и 2006 годов в суперлегком весе. На профессиональном ринге боксер проводил 31 бой. Ранее одержал девять побед, две из которых – досрочно. Потерпел 20 поражений. Один бой завершился вничью.

Единогласным решением судей победу одержал Вадим Астапук.

Вадим Астапук:

Соперник хорошо подготовился, молодец.

Это новая для меня категория – 72 кг. Старался сделать все. Немного недорабатывал, наверное, не хватало силы. А так грамотно, вроде, выиграл бой.

В третьем раунде я сделал передышку, чтобы в последних хорошо работать.

Останусь ли в этой категории? Я подумаю. Будут бои в этой категории, может, буду боксировать.