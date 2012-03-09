Андрей Абраменко – Дмитрий Таренко. Бой за титул чемпиона Беларуси в полусреднем весе

Могилевчанин Дмитрий Таренко – официальный претендент на титул чемпиона Беларуси. В качестве профессионала боксер проводил 18 поединок. В восьми ранее проведенных боях одержал победы.

Андрей Абраменко из Гродно – действующий чемпион Беларуси в первом среднем весе, двукратный чемпион страны в суперлегком весе. На профессиональном ринге данный бой для боксера стал 20. До этого поединка одержал 16 побед, потерпел одно поражение. Два боя завершились вничью.

Победу технически нокаутом в четвертом раунде одержал Андрей Абраменко. Таким образом, боксер защитил титул чемпиона Беларуси.

Дмитрий Таренко:

Старая травма помешала. В связи с этим три года не боксировал. Только недавно вернулся в ринг. Какой-то неудачный удар прошел. Из-за этого не удалось реализовать сегодня все, что задумывал.

В принципе, очень сильный соперник. Но то, что не мог с правой руки ударить, внесло свои коррективы.

Андрей Абраменко:

Моя подготовка прошла успешно, но за два дня до боя произошло неожиданное – я заболел.

В принципе, неплохо. немного тренер меня успокаивал, чтобы я не зарывался, а так все хорошо.

Из-за болезни хотел даже отказаться от боя, потому что лежал два дня дома. Но мне не разрешили, потому что бой ответственный, за день не отменить. Поэтому как есть, так есть.