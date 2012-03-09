Руководство ХК «Динамо-Минск» провело круглый стол и подвело итоги сезона 2011/2012

Круглый стол, посвященный «Динамо», в редакции «Беларуси сегодня» начался с грустного – с итогов сезона. Как бы ни стелило руководство клуба соломку, общественное мнение сформировано: сезон вышел на троечку. Пусть и крепкую.

Алексей Торбин, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:

Конечно, лакмусовой бумажкой всего этого является результат. Мы долгое время шли вторыми в конференции. Такого никогда не было в истории хоккейного клуба «Динамо-Минск». И очень много, исходя из этого, было внимания со стороны общественности, прессы. Даже сам Марек опасался того, что у нас такой результат. Когда-то все равно будет спад, и за этот спад надо будет отвечать.

Но при этом все понимают: спорт есть спорт, и тут, перефразируя поэта, победы от поражений бывает трудно отделить. К тому же причины неудач нередко носят объективный характер.

Юрий Бородич, председатель Наблюдательного совета ХК «Динамо-Минск»:

Нельзя двигаться на машине. Объем двигателя, а значит и стоимость этой машины, которая находится на 17 месте среди 23 наших соперников.

От метафор к конкретике Юрий Бородич планирует перейти в конце марта – на заседании Наблюдательного совета клуба, которое и должно расставить все точки над «и». Там прозвучат полные отчеты и твердые формулировки, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

Игорь Матушкин, спортивный директор ХК «Динамо-Минск»:

Думаю, в скором времени вы не то, что услышите причины, а услышите нашу версию.

Александр Андриевский, тренер ХК «Динамо-Минск»:

Анализ ведется, все раскладывается по полочкам. Скоро вы узнаете.

Самый трепетный вопрос пока – тренерский. Место Сикоры неприятно пустует, а ведь от того, кто станет главным тренером команды, зависит и селекция, и то, какие задачи будут поставлены. Конкретных ответов на наши вопросы у Юрия Бородича еще нет, но к все тому же заседанию Наблюдательного совета они, возможно, появятся.

Юрий Бородич, председатель Наблюдательного совета ХК «Динамо-Минск»:

Все кандидатуры будут обсуждаться. Мы намерены, чтобы это были не просто кандидатуры. Каждый будет защищать свои программы, рассказывать, как это видит, как это будет дальше реализовываться. Потому что это очень серьезный вопрос.

Говорили, конечно, о селекции. Вновь прозвучал тезис о сохранении костяка состава, что в прошлом сезоне так и не получилось. Но сейчас процесс потихоньку идет: Лайне, Денисов, Каралахти, Крайчек, Корсо и Платт контракты продлили. Но бороться на трансферном рынке с россиянами «Динамо» все сложнее.

Алексей Торбин, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:

Заметен разрыв между богатыми и бедными клубами, особенно в последних сезонах. Буквально через месяц будет обсуждаться повышение потолка зарплат для богатых клубов.

С монстрами Континентальной лиги все ясно. Но даже на белорусском направлении «Динамо» бывает непросто выдержать конкуренцию.

Юрий Бородич, председатель Наблюдательного совета ХК «Динамо-Минск»:

Мы столкнулись со следующим явлением: хотели пригласить игрока (не называю фамилию). Но за цену, которую нам за него предложили, мы могли целую пятерку пригласить.

В отдельных случаях вообще категорически упирались в стену. Это касается Угарова.

Чтобы сформировать достойный бюджет, одной господдержки мало. Надо зарабатывать самим. И «Динамо» в этом смысле – настоящий флагман в белорусском хоккее. Маркетинговые программы клуба работают и приносят все больше денег. В планах – и создание фирменного магазина сувенирной продукции на «Минск-Арене», и выпуск новых продуктов, и даже собственной линии одежды.

Но и это еще не все. В клубе прорабатывают крупные инвестиционные проекты.

Юрий Бородич, председатель Наблюдательного совета ХК «Динамо-Минск»:

В области альтернативной энергетики поддержан ряд проектов. Это выгодно и для экономики страны, и для спорта.

Сегодня «Динамо» уже приступило к тренировкам. Кстати, под руководством Александра Андриевского. Ну а «Горячий лед» планирует внимательно отслеживать все новости из стана «зубров» на протяжении межсезонья.