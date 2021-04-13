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«Высокое место не только на республике, но и на международной арене». В Минске прошло открытое первенство города по каратэ

13 апреля 2021 15:59
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Новости Беларуси. В Минске прошло открытое первенство столицы по каратэ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Несмотря на рядовой статус турнира, поединки получились эмоциональными и не всегда предсказуемыми.

«Высокое место не только на республике, но и на международной арене». В Минске прошло открытое первенство города по каратэ-1

Всего в состязаниях поучаствовали около 300 человек. В основном это столичные атлеты. Были представлены практически все минские клубы, приехали и гости из других регионов. Желание выступить на первенстве вполне логично и объяснимо. Помимо наград, лучшие из лучших могут претендовать на вступление в сборную, которая будет защищать цвета своего региона на чемпионате Беларуси и международных стартах.

«Высокое место не только на республике, но и на международной арене». В Минске прошло открытое первенство города по каратэ-4

Виктор Гриневич, председатель Минского городского отделения Белорусской федерации каратэ:
В первой части юноши, юниоры показали очень высокий средний уровень, что говорит о том, что мы все-таки опять подготовим команду, которая будет иметь высокое место не только на республике, но и на международной арене.

«Высокое место не только на республике, но и на международной арене». В Минске прошло открытое первенство города по каратэ-7

Александр Краевич, председатель судейского комитета Минского городского отделения Белорусской федерации каратэ:
Участники подросли, показывают достаточно хороший, высокий уровень поединков. И скажу, что выигрывают, наверное, самые достойные, которые хорошо готовились и хорошо тренировались в течение всей этой паузы, этого локдауна.

Нынешний старт был первым, но не единственным этапом отбора в сборную столицы. Сейчас у атлетов перерыв, впереди второй раунд. Так что у тех, кто не попал на пьедестал, есть возможность проделать работу над ошибками.

# Карате # Виктор Гриневич # Александр Краевич # Фотофакт

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