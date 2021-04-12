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Выигрывали чемпионат страны 15 раз и первыми пробились в групповую стадию ЛЧ. БАТЭ исполнилось 25 лет

12 апреля 2021 19:57
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Новости Беларуси. 12 апреля исполнилось 25 лет борисовскому БАТЭ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За четвертьвековую историю «желто-синие» 15 раз выигрывали чемпионат страны, четырежды завоевывали Кубок Беларуси и семь раз — Суперкубок страны.

Выигрывали чемпионат страны 15 раз и первыми пробились в групповую стадию ЛЧ. БАТЭ исполнилось 25 лет -1

Именно благодаря борисовскому клубу футбольные болельщики Беларуси смогли вживую видеть игру грандов: БАТЭ первым из белорусских клубов пробился в групповую стадию как Лиги чемпионов, так и Лиги Европы. Среди соперников борисовчан значились «Реал», «Барселона», «Бавария», «Ювентус», «Челси» и другие. Сейчас «желто-синие» идут на четвертом месте чемпионата страны, уступая один балл солигорскому «Шахтеру».

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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