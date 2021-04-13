Баскетбол. «Цмоки-Минск» потерпели 11-е поражение подряд в Единой лиге ВТБ

Новости Беларуси. Черная полоса у минских «Цмоков» продолжается: белорусский баскетбольный клуб потерпел 11-е поражение подряд в Единой лиге ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Черная полоса у минских «Цмоков» продолжается: белорусский баскетбольный клуб потерпел 11-е поражение подряд в Единой лиге ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На этот раз обидчик – один из лидеров турнира – «Локомотив-Кубань». Итоговые цифры – 75:101. У белорусов в этой встрече получились только начало, когда команда недолгое время вела, и заключительная четверть – 22:16.
Самым результативным у «драконов» был Крис Клайберн – 22 очка. Следующий матч в Единой лиге ВТБ наша команда проведет дома 16 апреля, соперник – красноярский «Енисей».