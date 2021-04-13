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Волейбол. Кто будет играть за Беларусь на отборочном турнире ЧЕ?

13 апреля 2021 15:43
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Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по волейболу начинает подготовку к отборочному этапу чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейбол. Кто будет играть за Беларусь на отборочном турнире ЧЕ?-1

В главную команду страны Виктор Бекша вызвал 15 спортсменов. Среди них – шесть игроков «Шахтера», пять – волейбольного клуба «Минск». Также в списке значатся Владислав Давыскиба, выступающий за «Монцу», и Родион Мискевич из «Аль-Айна».

Волейбол. Кто будет играть за Беларусь на отборочном турнире ЧЕ?-4

Тренировочный сбор у команды начнется в среду, 14 апреля, на «Чижовка-Арене». Первый матч отборочного турнира белорусы проведут 7 мая против сборной Португалии. Также в нашей группе Венгрия и Норвегия.

# Волейбол # Виктор Бекша # Владислав Давыскиба # Родион Мискевич # Фотофакт

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