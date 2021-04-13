Волейбол. Кто будет играть за Беларусь на отборочном турнире ЧЕ?

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по волейболу начинает подготовку к отборочному этапу чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В главную команду страны Виктор Бекша вызвал 15 спортсменов. Среди них – шесть игроков «Шахтера», пять – волейбольного клуба «Минск». Также в списке значатся Владислав Давыскиба, выступающий за «Монцу», и Родион Мискевич из «Аль-Айна».