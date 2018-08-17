Прямой эфир

Брестское «Динамо» покинуло Лигу Европы

17 августа 2018 09:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Покидает Лигу Европы брестское «Динамо», которое на своем стадионе принимало кипрский «Аполлон», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После гостевых 0:4, команде с берегов Буга, для выхода в следующий раунд, необходимо было ликвидировать такой большой разрыв. В первом тайме «бело-синие» предприняли попытки открыть счет, но взломать оборону гостей в первые сорок пять минут не получилось.

Во втором тайме счет тоже долгое время был 0:0. Но на 86-ой минуте Павел Нехайчик забил единственный мяч в этом матче. По сумме двух встреч 4:1 дальше идет «Аполлон».

# Футбол Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Семенюк продлил контракт с БК «Цмоки-Минск»
17 августа 2018 08:56

Александр Семенюк продлил контракт с БК «Цмоки-Минск»

8:1. «Зенит» разгромил минское «Динамо» в Санкт-Петербурге
16 августа 2018 20:04

8:1. «Зенит» разгромил минское «Динамо» в Санкт-Петербурге

30 победа Арины Соболенко в сезоне: теннисистка обыграла 8-ю ракетку мира Каролину Плишкову
16 августа 2018 13:09

30 победа Арины Соболенко в сезоне: теннисистка обыграла 8-ю ракетку мира Каролину Плишкову