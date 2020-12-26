«Соперники в четвёрке, конечно, тяжёлые». В Минске продолжается первенство Беларуси по теннису в помещении

Новости Беларуси. В Минске продолжается первенство страны по теннису в помещении. Участники турнира – юные спортсмены трех возрастных категорий (до 12, до 14 и до 16 лет), сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Финалы в одиночном разряде проходят по круговой системе, то есть каждый играет с каждым.