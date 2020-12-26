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«Соперники в четвёрке, конечно, тяжёлые». В Минске продолжается первенство Беларуси по теннису в помещении

26 декабря 2020 19:41
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Новости Беларуси. В Минске продолжается первенство страны по теннису в помещении. Участники турнира – юные спортсмены трех возрастных категорий (до 12, до 14 и до 16 лет), сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Финалы в одиночном разряде проходят по круговой системе, то есть каждый играет с каждым.

«Соперники в четвёрке, конечно, тяжёлые». В Минске продолжается первенство Беларуси по теннису в помещении-1

26 декабря определились победители в парных разрядах. Среди юношей до 14 лет сильнейшими стали Артем Морозов и Руслан Костюкевич, в двух сетах они обыграли тандем Станислав Бульбенков – Артем Корень. Кстати, за час до этого все эти парни играли друг против друга в одиночке. Как признались победители, энергии на две встречи подряд хватило, причем опыт первого матча стал полезен во второй игре.

«Соперники в четвёрке, конечно, тяжёлые». В Минске продолжается первенство Беларуси по теннису в помещении-4

Получается, в одиночке когда играешь, ты соперника прочувствуешь. А в паре ты уже знаешь, как он играет, просто находишь более выгодный вариант, как играть, и получается действовать. Соперники в четверке, конечно, тяжелые, не со всеми легко играть. Надо к каждому свой подход искать.

«Соперники в четвёрке, конечно, тяжёлые». В Минске продолжается первенство Беларуси по теннису в помещении-7

У девушек до 14 лет победу праздновала пара Ксении Романовской и Дарьи Крук. 27 декабря первенство страны завершится матчами одиночного разряда.

# Теннис # Артём Морозов # Руслан Костюкевич # Станислав Бульбенков # Артем Корень # Ксения Романовская # Дарья Крук # Фотофакт

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