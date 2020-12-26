Илья Шиманович выиграл Гран-при Кубка Сальникова в Санкт-Петербурге

Новости Беларуси. Красиво закончил соревновательный год белорусский пловец Илья Шиманович. Он выиграл Гран-при Кубка Сальникова – турнир проходит в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш спортсмен не знал равных в двух заплывах – на дистанциях 50 и 100 метров брассом. При этом на сотне он лишь немного уступил своему же мировому рекорду.

Илья Шиманович побил мировой рекорд по плаванию на чемпионате Беларуси

Высшее достижение планеты на короткой воде Шиманович установил на чемпионате страны в Бресте.