КХЛ. Минское «Динамо» потеряло шанс на выход в плей-офф Кубка Гагарина

Новости Беларуси. Теперь уже официально. «Динамо» не сыграет в плей-офф Кубка Гагарина, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В этом сезоне «зубры» оформили непопадание в нокаут-раунд как никогда рано – еще в январе.

Накануне на льду «Минск-Арены» минское «Динамо» провело первый матч очередной домашней серии в чемпионате КХЛ. К «зубрам» приехали хоккеисты «Адмирала» – слабейшей команды восточной конференции. В середине первого периода белорусский форвард гостей Феоктистов открыл счет. А в самом начале второй 20-минутки всё стало совсем грустно. Энрот «зевнул» бросок от чужой синей линии – 0:2. Правда, вскоре минчане одну шайбу отквитали (отличился Когалев). А в конце третьего периода Ковыршин в большинстве сравнял счет.