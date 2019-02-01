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КХЛ. Минское «Динамо» потеряло шанс на выход в плей-офф Кубка Гагарина

01 февраля 2019 06:47
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Новости Беларуси. Теперь уже официально. «Динамо» не сыграет в плей-офф Кубка Гагарина, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В этом сезоне «зубры» оформили непопадание в нокаут-раунд как никогда рано – еще в январе.

КХЛ. Минское «Динамо» потеряло шанс на выход в плей-офф Кубка Гагарина-1

КХЛ. Минское «Динамо» потеряло шанс на выход в плей-офф Кубка Гагарина-3

Накануне на льду «Минск-Арены» минское «Динамо» провело первый матч очередной домашней серии в чемпионате КХЛ. К «зубрам» приехали хоккеисты «Адмирала» – слабейшей команды восточной конференции.

В середине первого периода белорусский форвард гостей Феоктистов открыл счет. А в самом начале второй 20-минутки всё стало совсем грустно. Энрот «зевнул» бросок от чужой синей линии – 0:2. Правда, вскоре минчане одну шайбу отквитали (отличился Когалев). А в конце третьего периода Ковыршин в большинстве сравнял счет.

КХЛ. Минское «Динамо» потеряло шанс на выход в плей-офф Кубка Гагарина-6

КХЛ. Минское «Динамо» потеряло шанс на выход в плей-офф Кубка Гагарина-8

Однако в основное время бело-синие больше не забросили, а в овертайме преимуществом владели уже хоккеисты «Адмирала». А потом была серия буллитов, в которой точнее оказались гости. «Динамо» терпит поражение – 2:3 и прощается с шансами на плей-офф.

КХЛ. Минское «Динамо» потеряло шанс на выход в плей-офф Кубка Гагарина-11

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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