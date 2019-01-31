На II Европейские игры уже продано более 20 тысяч билетов

Новости Беларуси. Подходит к завершению первый из трех этапов продажи билетов на II Европейские игры, которые примет Минск с 21 по 30 июня, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Уже реализовано 20 тысяч 350 квитков, особым спросом пользуются церемонии открытия и закрытия мультифорума. Что касается спортивных состязаний, то наибольшее количество билетов пока куплено на легкую атлетику, художественную гимнастику, шоссейные велогонки, дзюдо, карате и стрельбу из лука.

Всего в свободную продажу поступят 381 тысяча билетов стоимостью от 5 до 50 белорусских рублей. Однако из-за возросшего интереса болельщиков ко вторым Европейским играм не исключено, что цена может измениться. Пока основные покупатели – это граждане Беларуси, Германии, Ирландии, Литвы, Польши и России.