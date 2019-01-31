На II Европейские игры уже продано более 20 тысяч билетов
Новости Беларуси. Подходит к завершению первый из трех этапов продажи билетов на II Европейские игры, которые примет Минск с 21 по 30 июня, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Уже реализовано 20 тысяч 350 квитков, особым спросом пользуются церемонии открытия и закрытия мультифорума. Что касается спортивных состязаний, то наибольшее количество билетов пока куплено на легкую атлетику, художественную гимнастику, шоссейные велогонки, дзюдо, карате и стрельбу из лука.
Всего в свободную продажу поступят 381 тысяча билетов стоимостью от 5 до 50 белорусских рублей. Однако из-за возросшего интереса болельщиков ко вторым Европейским играм не исключено, что цена может измениться. Пока основные покупатели – это граждане Беларуси, Германии, Ирландии, Литвы, Польши и России.
Максим Кошкалда, начальник управления по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Хочется отметить, что баскетбол 3×3 еще пока не вышел в продажу. Уже сформировано расписание, мы его знаем. Окончательно формируется посадочная политика, сколько будет посадочных мест на трибунах. В ближайшее время мы объявим о выходе в продажу еще одного, самого популярного вида спорта.
Для пулевой стендовой стрельбы мы дополнительно разработали новые виды билетов – билеты стоячие. Помимо обычных билетов, в продажу в том числе поступят более 3 тысяч билетов для малоподвижных групп населения.
Напомним, в программу II Европейских игр включены 15 видов спорта. В восьми соревнования станут квалификационными на Олимпийские игры в Токио, а турниры по бадминтону, боксу и дзюдо пройдут в статусе чемпионатов Европы.