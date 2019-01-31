Мини-футбол. Сборная Беларуси победила Косово в рамках отбора к чемпионату мира

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по мини-футболу с победы начала отбор к чемпионату мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подопечные Андрея Толмача разгромили команду из Косово – 5:0.

Наша команда долго искала пути к воротам соперника. И на 7-ой минуте встречи Александр Ольшевский открывает счет в матче. Еще до перерыва белорусы забили два мяча и ушли на перерыв, ведя в счёте – 3:0.

Во втором тайме наши земляки сумели отличиться еще дважды. Итоговый счёт – 5:0. После первого игрового дня Беларусь лидирует в квартете B.