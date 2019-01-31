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Мини-футбол. Сборная Беларуси победила Косово в рамках отбора к чемпионату мира

31 января 2019 10:12
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по мини-футболу с победы начала отбор к чемпионату мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подопечные Андрея Толмача разгромили команду из Косово – 5:0.

Мини-футбол. Сборная Беларуси победила Косово в рамках отбора к чемпионату мира-1

Наша команда долго искала пути к воротам соперника. И на 7-ой минуте встречи Александр Ольшевский открывает счет в матче. Еще до перерыва белорусы забили два мяча и ушли на перерыв, ведя в счёте – 3:0.

Во втором тайме наши земляки сумели отличиться еще дважды. Итоговый счёт – 5:0. После первого игрового дня Беларусь лидирует в квартете B.

Мини-футбол. Сборная Беларуси победила Косово в рамках отбора к чемпионату мира-4

Андрей Толмач, главный тренер сборной Беларуси по мини-футболу:
Сюрпризов от сборной Косово мы не получили. Постарались нивелировать их сильные стороны, это индивидуальные сильные качества отдельных футболистов. Разбирали их игру, к сожалению, не было информации, поэтому искали информацию по тем клубам, где они выступали.

Спасибо ребятам, сегодня вышли с хорошим настроем, выполнили ту установку, которая была запланирована.

# Футбол Беларуси # Андрей Толмач # Фотофакт

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