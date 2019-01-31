Мини-футбол. Сборная Беларуси победила Косово в рамках отбора к чемпионату мира

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по мини-футболу с победы начала отбор к чемпионату мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подопечные Андрея Толмача разгромили команду из Косово – 5:0.
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по мини-футболу с победы начала отбор к чемпионату мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подопечные Андрея Толмача разгромили команду из Косово – 5:0.
Наша команда долго искала пути к воротам соперника. И на 7-ой минуте встречи Александр Ольшевский открывает счет в матче. Еще до перерыва белорусы забили два мяча и ушли на перерыв, ведя в счёте – 3:0.
Во втором тайме наши земляки сумели отличиться еще дважды. Итоговый счёт – 5:0. После первого игрового дня Беларусь лидирует в квартете B.
Андрей Толмач, главный тренер сборной Беларуси по мини-футболу:
Сюрпризов от сборной Косово мы не получили. Постарались нивелировать их сильные стороны, это индивидуальные сильные качества отдельных футболистов. Разбирали их игру, к сожалению, не было информации, поэтому искали информацию по тем клубам, где они выступали.
Спасибо ребятам, сегодня вышли с хорошим настроем, выполнили ту установку, которая была запланирована.