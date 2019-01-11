«Выходил сосед, выносил два ведра воды»: своими руками залили каток жители одного из микрорайонов Гомеля

Новости Беларуси. Отличная альтернатива дивану: гомельчане своими руками во дворе построили ледовую арену, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каток залили в одном из новых микрорайонов вдали от крупных спортивных площадок областного центра. Жизнь на льду кипит с небольшим перерывом на ночные часы. Следят за состоянием катка сами жильцы: чистят, подливают воду. Бесплатный и здоровый отдых для сотен семей.

Андрей Анашкин не скрывает радости за своих детей. Иван и Лиза впервые в жизни встали на лед на катке, который для них пять дней, взяв отпуск на работе, заливал отец. Пообещал и сделал. Хорошее дело поддержали и соседи.

Андрей Анашкин, житель Гомеля:

Выходил сосед, выносил даже просто два ведра воды. Набрал, вынес, говорит: «Чем могу, тем помогу». Дядя Андрей теперь непререкаемый авторитет для детворы со всех окрестных дворов. На бесплатный каток приезжают даже из соседних районов. Места хватает всем.

Никита Ревтович, житель Гомеля:

Я очень люблю, потому что я участвую в «Золотой шайбе» – Советский район. Мне везет, как раз место для тренировок, потому что на озере сейчас лед очень плохой. Поэтому я сюда и езжу тренироваться.

К слову, для заливки катка можно использовать и техническую воду из пожарного гидранта. Для этого нужно заключить договор с водоканалом. Заливка площадки 15 на 25 метров обойдется примерно в 30 рублей. Андрей изначально этого не знал и начинал заливать каток из крана собственной квартиры: говорит, на счетчик пока не смотрел.

Но, сколько бы ни было, все уже окупилось. Сын Иван, всего пару недель назад ставший на коньки, сегодня прошел отбор и зачислен в хоккейную команду.

Иван Анашкин, житель Гомеля:

Сегодня были просмотры. Прошел просмотры, взяли в команду. В планах жителей двора – на следующий год залить площадку больших размеров. Благо, опыт уже есть.