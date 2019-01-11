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«Выходил сосед, выносил два ведра воды»: своими руками залили каток жители одного из микрорайонов Гомеля

11 января 2019 19:22
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Новости Беларуси. Отличная альтернатива дивану: гомельчане своими руками во дворе построили ледовую арену, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каток залили в одном из новых микрорайонов вдали от крупных спортивных площадок областного центра. Жизнь на льду кипит с небольшим перерывом на ночные часы. Следят за состоянием катка сами жильцы: чистят, подливают воду. Бесплатный и здоровый отдых для сотен семей.

«Выходил сосед, выносил два ведра воды»: своими руками залили каток жители одного из микрорайонов Гомеля-1

Андрей Анашкин не скрывает радости за своих детей. Иван и Лиза впервые в жизни встали на лед на катке, который для них пять дней, взяв отпуск на работе, заливал отец. Пообещал и сделал. Хорошее дело поддержали и соседи.

«Выходил сосед, выносил два ведра воды»: своими руками залили каток жители одного из микрорайонов Гомеля-4

Андрей Анашкин, житель Гомеля:
Выходил сосед, выносил даже просто два ведра воды. Набрал, вынес, говорит: «Чем могу, тем помогу».

Дядя Андрей теперь непререкаемый авторитет для детворы со всех окрестных дворов. На бесплатный каток приезжают даже из соседних районов. Места хватает всем.

«Выходил сосед, выносил два ведра воды»: своими руками залили каток жители одного из микрорайонов Гомеля-7

Никита Ревтович, житель Гомеля:
Я очень люблю, потому что я участвую в «Золотой шайбе» – Советский район. Мне везет, как раз место для тренировок, потому что на озере сейчас лед очень плохой. Поэтому я сюда и езжу тренироваться.

«Выходил сосед, выносил два ведра воды»: своими руками залили каток жители одного из микрорайонов Гомеля-10

К слову, для заливки катка можно использовать и техническую воду из пожарного гидранта. Для этого нужно заключить договор с водоканалом. Заливка площадки 15 на 25 метров обойдется примерно в 30 рублей. Андрей изначально этого не знал и начинал заливать каток из крана собственной квартиры: говорит, на счетчик пока не смотрел.

«Выходил сосед, выносил два ведра воды»: своими руками залили каток жители одного из микрорайонов Гомеля-13

Но, сколько бы ни было, все уже окупилось. Сын Иван, всего пару недель назад ставший на коньки, сегодня прошел отбор и зачислен в хоккейную команду.

«Выходил сосед, выносил два ведра воды»: своими руками залили каток жители одного из микрорайонов Гомеля-16

Иван Анашкин, житель Гомеля:
Сегодня были просмотры. Прошел просмотры, взяли в команду.

В планах жителей двора – на следующий год залить площадку больших размеров. Благо, опыт уже есть. 

«Выходил сосед, выносил два ведра воды»: своими руками залили каток жители одного из микрорайонов Гомеля-19

Александр Добриян, СТВ: 
Несмотря на то, что инициатива этого двора получила в социальных сетях массовую поддержку и одобрение, никто этот опыт в Гомеле пока не повторил.

# Зимние виды спорта # Александр Добриян # Фотофакт

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