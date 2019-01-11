Саснович проиграла Квитовой в полуфинале турнира в Сиднее

В этот раз чудо не повторилось, и в двух сетах Квитова (8 WTA) одолела Саснович (33 WTA). Теперь счёт личных встреч сравнялся – 1:1.

В прошлом сезоне на турнире в Уимблдоне Саснович удивила практически всех фанатов тенниса. В тот раз белоруска занимала 50 строчку в рейтинге WTA, но обыграла 8-ю ракетку мира и двукратную чемпионку Уимблдона чешку Петру Квитову (6:4, 4:6, 6:0). В конце 2018 года победу Александры назвали главной сенсацией года.

Новости Беларуси. Александра Саснович не смогла пройти в финал турнира в Сиднее. Спортсменка проиграла матч чешке Петре Квитовой, которая хотела взять реванш.

Начало поединка между Александрой и Петрой было отложено более чем на 4 часа из-за дождя. Однако когда состязание началось, стало понятно, что белоруска не выдерживает давления чешки. В то же время Квитова стремилась не затягивать игру, чтобы противница не успела адаптироваться.

Единственный гейм первого сета вторая ракетка Беларуси взяла в середине противостояния – 1:3, но затем чешка уверенно довела счёт до 6:1 в свою пользу. Во втором сете Саснович попыталась навязать борьбу, но после 2:2 больше не смогла взять ни одного гейма. Итог – 6:1, 6:2. Матч продлился 1 час 6 минут.

Ранее в этом же турнире с Петрой играла Арина Соболенко.