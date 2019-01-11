«Дакар-2019». Вязович финишировал четвертым на этапе ралли-марафона

Новости Беларуси. Лидер белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович финишировал четвертым на этапе ралли-марафона «Дакар», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участники преодолели 405 км спецучастка.

Победителем стал россиянин Андрей Каргинов на КамАЗе, который был быстрее белоруса на 13 минут.

В общем зачете экипаж Сергея Вязовича располагается на 17-м месте. Александр Василевский занял на этапе 12 место. Третий белорус – Алексей Вишневский – из-за технических проблем финишировал 14-м.