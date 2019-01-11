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Этап Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам в Раубичах: названы лучшие в индивидуальных гонках классическим стилем

11 января 2019 13:51
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Новости Беларуси. 11 января в Раубичах продолжился третий этап Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лучших определяли в индивидуальных гонках классическим стилем.

У мужчин весь пьедестал был занят спортсменами из России, победителем стал Ермил Вокуев. Лучший из белорусов Александр Воронов – на 6-й строчке, Юрий Астапенко показал 7-е время.

В женской гонке на 5 километров золото также досталось российской спортсменке Алисе Жамбаловой. Белорусская лыжница Полина Сероносова сумела подняться на третью ступень пьедестала почета.

Этап Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам в Раубичах: названы лучшие в индивидуальных гонках классическим стилем-1

Этап Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам в Раубичах: названы лучшие в индивидуальных гонках классическим стилем-3

# Зимние виды спорта # Фотофакт

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