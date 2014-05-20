Выход в четвертьфинал: Беларусь-Латвия 19 мая - видео голов и стенограмма онлайн-трансляции!

Новости Беларуси. Матч, от которого зависит выход Беларуси в четвертьфинал Чемпионата мира по хоккею проходит сегодня, 19 мая на льду «Минск-Арены». Белорусская дружина одолевает сборную Латвии.

Ctv.by ведет твиттер-трансляцию матча, ее стенограмма будет доступна после окнчания матча - следите за обновлениями!

Болельщики с замиранием сердца ждали этой встречи. А журналисты уже успели окрестить ее настоящей битвой за плей-офф.

Прибалты, как, впрочем, и белорусы уверены: сложно будет не только физически, но и психологически. На хоккеистов сейчас возложена огромная ответственность.

Марис Ясс, защитник сборной Латвии (в эксклюзивном интервью ctv.by):

Это будет очень принципиальная встреча. Это будет битва за выход в четвертьфинал. Да и сегодня, если белорусы победят немцев, они сравняются с нами по очкам. Мы знали, что самые тяжелые игры у нас в группе будут с казахами и белорусами.

Дружины Глена Хэнлона и Теда Нолана подошли к сегодняшнему матчу с идентичными показателями: 3 победы, 2 поражения, 9 очков.

Напомним, Беларусь и Латвия выходили на лед друг против друга в 7 официальных поединках. В активе наших соотечественников лишь две победы. Причем последняя была одержана в далеком 1998 году в отборочном раунде Олимпиады.

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Беларусь-Латвия» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на «Минск-Арене» и «Чижовка-Арене»! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

Считанные секунды до невероятно важного матча Беларусь – Латвия.

Матч начался! Первое вбрасывание осталось за нами.

Индрашис был грозен вблизи наших ворот. Впрочем, не так грозен как небо над Минском.

Редлихс бросал из-под защитника, Коробов заблокировал.

Кирилл Готовец и Андрей Стась нагнетали обстановку на пятачке гостей.

Китаров едва не вырвался 1 на 1 с вратарем, но Галвиньш отодвинул нашего игрока от шайбы.

Уже минуты две латыши отбиваются от наших настойчивых атак.

Масальскис выручил Латвию после мощного броска Евенко. Правда, удар пришёлся точно по центру ворот.

ГООООООООООЛ!!!!! ДЖЕФ ПЛАТТ!!!!

Белорусский канадец зарядил от синей линии кистевым броском и забил свою вторую шайбу на турнире.

2:0!!!!!! ГРАБОВСКИИИИИИЙ!!!!!!!!!!!

Ушёл от двух защитников, обыграл третьего, уложил на лёд Масальскиса! И забросил! Это мастерство уровня НХЛ!

Пока латыши отходят от шока, нашим неплохо бы под шумок и третью шайбу оформить.

Наша защита превосходно сдерживает робкие поползновения латышских стрелков.

Белорусы играют в большинстве после удаления Ципулиса.

Ефименко будет отдыхать две минуты за грубость против кипера гостей Масальскиса.

Кенинс бросал с очень острой позиции на пятачке, но был слегка неточен.

Латыши провалили большинство, можно выдохнуть с облегчением.

Последние 60 секунд отсчитывает секундомер в первой трети матча.

Редлихс, падая, зацепил коньком и увлёк за собой главного арбитра. Тот поднялся, посмеялся, все довольны.

Болельщики из Латвии, которых немало на трибунах, пока не сильно грустят. Хотя, судя выражениям лиц, начинают напрягаться.

Первый период завершён, белорусы и латыши идут пить пивко в фойе.

Речь, конечно, о болельщиках, а не о хоккеистах. Тем ещё рано расслабляться.

Пока есть свободная минутка, бросим быстрый взгляд на Чижовка-Арену. Там итальянцы уступают сборной Швеции 1-2.

Заливочные машины делают последний круг почёта по льду Минск-Арены. А значит, второй период не за горами.

А вот и он! Второй период! Ждём новых шайб за спиной Масальскиса.

Даугавиньш удалён у гостевой команды.

Пуяц толкнул Стася на борт, тот приходит в себя.

Ничего хорошего не принесло нам это большинство, латыши в полном составе.

Но вот новая попытка! Лавиньш проведёт пару минут в боксах за грубую игру.

Песня группы Bloodhound gang заряжает латышских фанов на трибунах оптимизмом. Наши-то и так на позитиве.

Грабовский на полном ходу влетел в корпус латышского защитника. Как в корпус...в пятую точку.

В первые секунды за здоровье Михаила возникли опасение, но всё в итоге обошлось.

Китаров мог в третий раз огорчить Масальскиса, везёт латышам.

Жёсткое месиво в стиле Квентина Тарантино у наших ворот. Сейчас будет много удалений.

Готовец упал на Масальскиса, но не сам, а с подачи Редлихса. С этого-то и началась заварушка.

Эмоциональный взрыв испытали обе команды. Надеемся, игра отныне будет такой же взрывной.

Звукорежиссёр включил на арене песню Касіў Ясь канюшыну. Очень в тему с учётом последних событий.

Кстати, в команде Латвии присутствует игрок по фамилии Ясс.

Сейчас будем разбираться с удалениями. Их, как и предполагалось, с обеих сторон предостаточно.

Готовец проведёт в боксах 4 минуты за якобы нападение на вратаря.

Ещё по две минуты отдохнут Китаров у нас, Редлихс и Шталс у гостей.

Китаров вернулся со скамейки для штрафников в родную ледовую стихию.

Марис Ясс снёс Ивана Усенко, как КАМАЗ снёс бы Дэу Матисс. Справедливо уходит в боксы для штрафников.

Ефименко распустил руки, удалён за задержку соперника.

Грусть-печаль-тоска. Остаёмся втроём.

Латыши отквитали одну шайбу. Артурс Кулда забивает.

А всё почему? Да потому что Сергей Костицын удалился за удар клюшки соперника, и наши остались втроём против пятерых гостей.

Это не Кулда, это Кувалда! Очень сильный и точный бросок. Хотя Лаланд едва не дотянулся до шайбы.

Странных болельщиков сборной Латвии показали на трибунах. Один в костюме Деда Мороза (в такую-то духоту).

Второй в джерси сборной Латвии, но с белорусским флажком.

Масальскис, похоже, поймал кураж. Тащит такие сложные удары, что и Третьяк бы позавидовал.

Опять удаление у белорусской дружины. Андрей Стась оставляет команду вчетвером.

Конец второго периода. Он получился ударным во всех отношениях.

А шведы всё также раскатывают Италию. Во втором периоде они довели счёт до 4-1.

Момент истины всё ближе. Третий период готов взять старт.

Команды возобновили игру. Напоминаем, что сборная Беларуси пока что в меньшинстве.

Наши провели стремительную контратаку, которую увенчал мощным ударом Денисов. Масальскис всё так же надёжен.

Масальскису зарядили клюшкой в голову, он приходит в себя, пауза в матче.

А случилось это потому, что Лавиньш устроил пожар у себя на пятачке. Кстати, он удалён за грубую игру.

Отличный шанс забросить третью шайбу, которая снимет многие вопросы.

Слушайте, Масальскис сегодня божественен. Если бы не он, лтыши бы уже горели с двузначным счётом.

Китаров сфолил в безобидной ситуации. Удаление у Беларуси.

Белорусские ворота обложены со всех сторон, наши пытаются убегать в контратаки.

Денисов сам в шоке от своих действий. А именно - от выброса шайбы, за который ему светит 2 минуты штрафа.

Момент истины в матче, пожалуй, настал…

Латыши забили, но....взятие ворот не засчитано!

Даугавиньш ударил из района вбрасывания, но один из его партнёров находился в площади ворот и мешал Лаланду.

Осталось продержаться 36 секунд - и мы в четвертьфинале!

ВСЁ!!!!! КОНЕЦ!!!! ПОБЕДА!!!!! НАШИ ЗАБРАСЫВАЮТ ТРЕТЬЮ ШАЙБУ В УЖЕ ПУСТЫЕ ВОРОТЫ КОМАНДЫ ЛАТВИИ!!!!

До конца оставалась 1 секунда!!!! Сергей Костицын - автор последнего гвоздя, забитого в латышский гроб.

Артурс Кулда - лучший у прибалтов.

У нас лучшим признали Денисова. Немного странный выбор, надо сказать.

А вот и гимн! Глен Хэнлон даже всплакнул от радости.

Поздравляем всех с победой и выходом в четвертьфинал! Впереди принципиальная игра со сборной России, но её итог уже неважен.

Неважен, конечно же, лишь с турнирной точки зрения. А так-то ещё дерби намечается.