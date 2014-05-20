Глен Хэнлон, главный тренер сборной Беларуси по хоккею: На скамейке я прыгал как идиот и радовался

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею – в четвертьфинале чемпионата мира! Не устанем это повторять! Но вот по окончании поединка Беларусь – Латвия наставники дружин в спокойном тоне и вполне традиционно ответили на вопросы журналистов.

Тед Нолан, главный тренер сборной Латвии по хоккею:

Поздравляю, конечно, Беларусь с победой. И не хочу, чтобы это прозвучало как оскорбление, но мне бы хотелось посмотреть эпизод с не засчитанной шайбой. С моей позиции я видел, что это чистый гол. И если рефери отменяет такие шайбы, то, наверное, его именем стоит называть в Беларуси улицы.

Чем объясните провал на 9 минуте, когда в течение 22 секунд пропустила команда 2 шайбы?

Тед Нолан:

Просто есть вещи, которые вы можете контролировать, а которые не можете.

Что вы сказал игрокам в раздевалке после матча?

Тед Нолан:

Сказал, что они здорово играли, что заслуживают лучшей участи, чем есть, и что сейчас нам надо просто готовиться к завтрашнему матчу.

Какое объяснение вы получили от судей по поводу отмененного гола?

Тэд Нолан:

Никакого. И я считаю странным, что довольно сложный момент судья решил за одну секунду, одним щелчком пальца. Мне кажется, хотя бы из уважения к турниру стоило пересмотреть тот эпизод. Но, опять же, я не хочу жаловаться. Мы имеем то, что имеем.

На этом чемпионате мира много странных судейских решений. Может, стоит назвать его товарищеским турниром, потому что какая-то группа людей все решает?

Тед Нолан:

Мне не хочется отвечать на этот вопрос.

Глен Хэнлон, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

Хотел бы сказать слова благодарности инициативной группе во главе с Сергеем Гончаровым, которая боролась за проведение в Беларуси чемпионата мира по хоккею.

Что же касается самой игры, то мы хорошо начали, забили, но вот второй период в нашем исполнении получился намного хуже. Было много удалений, но, к счастью, выручал голкипер. Сейчас мы собираемся готовиться к завтрашней игре.

Насколько для вас важна завтрашняя игра?

Глен Хэнлон:

Очень важна. Потому что 16 тысяч человек придет на нас смотреть, 10 млн будут смотреть по стране. Нам надо сохранить настрой и хорошо сыграть.

Что говорит внутренний голос: победа одержана чисто?

Глен Хэнлон:

Могу поклясться, что не видел момента. После финальной сирены порядка сотни человек уже высказали по этому поводу. Но я не видел момента. Тем не менее, мы выиграли, это победа. Алилуя.

Я бы не хотел комментировать арбитров, потому что сейчас это не моя компетенция. А вообще судьи отбираются со всего мира, их оценивают, тщательно отбирают. Вообще, я понимаю расстройство Тэда, однако мне трудно что-то комментировать.

Что пронеслось в голове, когда счет чуть не стал 2:2?

Глен Хэнлон:

Посмотрел на часы, оставалось 46 секунд. Думал, снимать ли мне вратаря, чтобы выиграть вбрасывание.

Согласны ли с тем, что Михаил Грабовский сегодня провел гениальный матч?

Глен Хэнлон:

Он всегда гениален. Я никогда не устаю повторять, как он отлично играет. Но еще я хочу добавить, что всегда яркие личности получают большую долю внимания, но не стоит забывать о команде. Михаил сам подпишется под словами, что в одиночку он не сделает ничего. И, кстати, у Евгения Ковыршина сегодня родился ребенок, но он был вынужден играть. Это тоже отличная история.

Удаление Владимира Денисова едва не стоило команде путевки в плей-офф, но он стал лучшим в составе сборной Беларуси. Как прокомментируете эьто?

Глен Хэнлон:

Вы говорите, что могло, но не стоило же. Поэтому он и лучший игрок матча. Почему нет?

Почему сегодня так беспомощно играла команда в большинстве?

Глен Хэнлон:

Я бы отдал должное сопернику, потому что он действовал отлично в меньшинстве. Тренер из НХЛ, руководящий сборной Латвии, проделал отличную работу. А вам я могу задать встречный вопрос: почему бы нет оценить то, как мы играли в меньшинстве? Это же тоже помогло выиграть матч. В последние минут мы 7,5 провели в меньшинстве. Это много. Я бы не только на негатив смотрел, но и на позитив.

Сборная вышла в плей-офф. Почему у вас нет радости?

Глен Хэнлон:

Вы не видели меня не скамейке. Я там прыгал как идиот. Радовался. Но мне 57 лет, а сейчас 12 часов ночи. Не надо от меня требовать излишних эмоций.

Вы довольный своей работой?

Глен Хэнлон:

Сейчас не время оценивать мою работу, моих игроков, потому что мы только в середине гонки.

Россия завтра сыграет с Малкиным, но без Овечкина. Как построите игру сборной Беларуси?

Глен Хэнлон:

О тех игроках я не думаю. Что касается Малкина, то он один из лучших хоккеистов мира. Но хочу сказать, что мы никого не боимся, однако всех соперников уважаем. Это командный вид спорта, поэтому именно командой сделаем все, чтобы показать отличный результат. Я думаю, что вы должны помнить о Костицыных, Грабовском, Калюжном в нашей команде. Они отличные игроки.

Чемпионат мира-2006, -2009, 2014 . Что общее в них и в чем отличие?

Глен Хэнлон:

Главное – это личности, которые есть у нас на турнирах. Я думаю, что у нас сейчас лучше дела в атаке, более квалифицированные игроки. У нас сейчас больше эмоций, так как играем дома. И мы научились использовать это на пользу. Это, считаю, главное различие.

Вам все равно, с кем встречаться в четвертьфинале?

Глен Хэнлон:

Для нас нет разницы особой. Потому что мы, начиная с России, понимаем, что играем с топовыми командами. Поэтому выбирать не будем.