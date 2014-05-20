Андрей Степанов, нападающий сборной Беларуси: Когда Костицын забросил третью шайбу, подумал, что это happy end

Новости Беларуси. После победы над сборной Латвии (3:1), подарившей нашей команде путевку в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею, нападающий сборной Беларуси Андрей Степанов ответил на вопросы корреспондента ctv.by.

Андрей Степанов, нападающий сборной Беларуси по хоккею:

Устали, конечно, но здорово, что все так закончилось, выиграли. Все-таки играли дома, ответственность была. И приятная ответственность. Всегда приятно побеждать дома, при своих болельщиках. Сегодня была сумасшедшая атмосфера. Классно, что все так закончилось. Конечно, валидольно для зрителей и для нас. Но тем интереснее, тем важнее эта победа, тем больше ее будут ценить и в Беларуси, и в команде.

Когда счет стал 2:1, ноги не затряслись?

Андрей Степанов:

Про себя не могу такое сказать. В принципе, это должно было случиться, потому что не может в игре с таким соперником все быть хорошо и легко. Тем более латыши играют всегда до последних секунд. Это очень неприятный соперник, который может в любую минуту добавить и забить, сравнять. И раньше мы с ними вели две шайбы, но в итоге проигрывали. Поэтому сегодня был сумасшедший накал, интересный матч.

Самый тяжелый поединок на турнире?

Андрей Степанов:

Да. Много чего решалось. Хорошо, что ребята справились, в том числе и молодые. Чем больше трясешься, тем больше будешь ошибаться. Поэтому слава Богу, что справились с волнением и вратарь, и полевые игроки. Матч все-таки был непрост в первую очередь в психологическом плане, а не столько в физическом. Поэтому я очень доволен, что все так прошло.

За второй период обе команды заработали 32 минуты штрафа, за третий – 36.

Андрей Степанов:

Латышам надо было что-то делать, менять что-то в игре. Они начали провоцировать, как-то нас цеплять, выводить из себя лидеров, чтобы как можно больше времени провести в большинстве. В принципе, в хоккее это банальная ситуация. Хорошо, что мы особо не поддались. Было, конечно, несколько глупых у нас удалений, но, опять же, где-то нервы, где-то еще что-то. Качество льда сказалось – жара стоит. Очень душно что на льду, что в раздевалке. Слава Богу, что все это прошло.

Может, жарко было от поддержки болельщиков?

Андрей Степанов:

Это тоже, конечно. Лед просто таял под ногами, можно сказать, по бетону бегали.

К сожалению, отпраздновать выход в плей-офф не удастся толком, ведь завтра играть с россиянами.

Андрей Степанов:

Праздновать будем, когда на пьедестал взойдем. А сегодня что праздновать? Сделали то, что должны были сделать.

Минимальная задача (выйти из группы) выполнена. Будете стремиться решить максимальную?

Андрей Степанов:

Да какая минимальная? Мне кажется, никто не сомневался, что мы выйдем в плей-офф. Дома другой результат оказался бы просто позором. Нужно выходить и играть только на победу. Тем более такой праздник организован. Это один из лучших чемпионатов мира, на котором я был, который видел, о котором слышал. Реально здорово все сделали, очень классно. От гостиниц, раздевалок, автобусов, арен. Праздник сумасшедший, конечно, для города. И мы не имели права подвести никого: ни родных, ни близких, ни зрителей, ни вас, ни себя. Поэтому такое облегчение, что сделали работу хорошо.

Собраться на завтрашний матч тяжело будет?

Андрей Степанов:

Да нет, все спокойно. Своя система, своя игра. Сейчас главное отдохнуть, восстановиться и спокойно выходить, играть без нервов. Тем более сейчас мы будем все раскрепощенные. Чем черт не шутит, что будет завтра.

Джефф Платт раззабивался в нужный момент.

Андрей Степанов:

Молодец, конечно. Все должны вносить свою лепту. Сегодня – один, завтра – другой. Это команда, это сборная. Мы помогаем друг другу всегда. Я считаю, это классно, это позитив.

Что внутри творилось, когда Костицын забросил третью шайбу?

Андрей Степанов:

Ничего. Все! Happy end!

В первом периоде настоящий блицкриг был в исполнении сборной Беларуси.

Андрей Степанов:

Мы вышли с хорошим настроением, все-таки, как тренер говорит, нужно наслаждаться моментом, это бывает раз в жизни. Морально раскрепостились, чтобы меньше ошибаться. Плюс так удачно сложилось, забили первыми. От этого многое зависит. Слава Богу, что игра удачно для нас сложилась. Держали нити игры до последнего. Удаления ребята хорошо выстояли. А так, в принципе, все нормально было.

Кого хотелось бы видеть в соперниках по четвертьфиналу?

Андрей Степанов:

Кого угодно. Будем стараться всех обыгрывать, только так. А там разберемся.

Глен Хэнлон – классный мотиватор. Что он сказал в раздевалке?

Андрей Степанов:

Ничего особенного, как всегда, что нужно наслаждаться моментом, играть в свою игру, делать то, что умеем. Да и мы все взрослые люди и понимаем, что нужно отдаваться полностью на льду.