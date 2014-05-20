Сборная Беларуси по хоккею спустя 5 лет пробилась в четвертьфинал чемпионата мира!

Новости Беларуси. Мы в четвертьфинале! Сборная Беларуси по хоккею спустя 5 лет вышла в плей-офф чемпионата мира! И как же приятно и радостно, что случилось это в Минске, на домашнем для дружины Глена Хэнлона турнире!

Но путь в нокаут-раунд был труден и тернист. В решающем поединке на льду «Минск-Арены» клюшки скрестили Беларусь и Латвия – команды, подошедшие к очному свиданию с идентичными показателями и делящими третье место. Однако, как и ожидалось, белорусы с первых же минут, гонимые родными болельщиками, коих собралось на трибунах рекордное количество (14 531), буквально полетели вперед.

И уже на 9-й минуте Джефф Платт отменным щелчком от синей линии заставил капитулировать стража латвийских ворот.

Трибуны просто взорвались от восторга. Но звезда нашей команды Михаил Грабовский не позволил зрителям сесть на свои места, ведь уже через 33 секунды после его броска шайба снова затрепыхалась в сетке ворот за спиной Масальскиса. 2:0! На трибунах – эйфория. В таком настроении и завершился первый период.

Вторую треть игры болельщики ждали с нетерпением. Однако второй период для белорусов оказался окрашен в темные цвета. Мало того, что ни один из многочисленных бросков наших соотечественников не завершился голом, так еще и частые удаления привели к тому, что Кевин Лаланд, защищавший рамку ворот сборной Беларуси, пропустил такую ненужную шайбу на 34-й минуте.

На сердце стало тревожно. На площадке уже было мало игры. Превалировала грубость (в общей сложности 32 минуты штрафа). А болельщикам хотелось лишь одного – скорейшего завершения второго периода битвы за плей-офф.

К счастью, при счете 1:2 в пользу хозяев турнира команды направились на перерыв.

Заключительная треть матча обещала стать для сборной Беларуси самой нервной и напряженной, пожалуй, за все время выступления на чемпионате мира-2014. Оно так и получилось.

Латыши ринулись отыгрываться, но и белорусы не отсиживались в обороне, старясь создавать моменты у неприятельских ворот.

Борьба шла на каждом сантиметре площадки. И чем ближе была финальная сирена, тем больше накалялась обстановка как на льду, так и на трибунах.

Раз за разом на арене раздавались призывы болельщиков «Шайбу! Шайбу!». Однако ни одна команда не хотела выполнять просьбу болельщиков. Лишь раз за разом судьи удаляли белорусских хоккеистов. А это, несомненно, заставляло еще больше нервничать и игроков, и поклонников дружины Глена Хэнлона.

Последние две минуты поединка абсолютно все болельщики смотрели стоя. От крика и свистка буквально закладывало уши. На месте усидеть было нереально!

За 36,2 секунды до конца матча латвийская дружина, казалось, сравняла счет, однако судьи отменили гол! Соперник находился в площади ворот.

Тут же Глен Хэнлон берет тайм-аут, чтобы успокоить своих подопечных. Видимо, слова наставника подействовали и заключительные секунды наши ребята выстояли и буквально выгрызли путевку в плей-офф!

Окончательный счет в битве установил Сергей Костицын, отправив шайбу в пустые ворота! 3:1!

Беларусь, гуляй! Мы – в четвертьфинале! Ура! Впереди – плей-офф!

20 мая сыграем с Россией, а 22 мая – будем сражаться за выход в полуфинал чемпионата мира по хоккею в Минске! Всех с победой!!!!

Дмитрий Руто, специально для ctv.by с "Минск-Арены"