Первый тренер Виктории Азаренко: мы должны рекламировать теннис

Новости Беларуси. В Минске прошёл предновогодний мастер-класс и мини-турнир по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

30 ноября на крытых столичных кортах собрались все любители этого вида спорта, чтобы не только помериться с силами друг с другом, но и пообщаться с настоящими профессионалами своего дела. Одним из таких гостей, а правильнее сказать участником, стал первый тренер легендарной Виктории Азаренко – Вячеслав Коников.





Вячеслав Коников, первый тренер Виктории Азаренко:

В нашей стране этот вид спорта развивается, и он будет достигать все больших высот, потому что у нас есть огромные традиции. Традиции эти еще с бывшего Советского Союза, когда не было вообще никаких условий. Сегодня – прекрасные условия. Мы должны все равно рекламировать (теннис – прим. ред.), потому что реклама – это прогресс. Мы не должны отставать от других видов спорта. Мы должны бороться, соперничать хотя бы в том, что мы проводим с разными видами спорта.

Андрей Василевский, член мужской сборной Беларуси по теннису:

Очень интересная база, потому что я не видел ее, первый раз приехал сюда. Ну и приехать, посмотреть, как люди популяризируют теннис – для меня это приятно. Отличная база: есть открытые корты – не удалось еще увидеть. Мы знаем, что кортов недостаточно, зимой особенно, и это отличная новость, что у нас появились еще дополнительные закрытые корты.