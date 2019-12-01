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Екатерина Карстен переходит к тренерской карьере в национальной команде. Интервью с Сергеем Хмельковым

01 декабря 2019 19:20
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Новости Беларуси. Представители гребли на байдарках и каноэ предпоследними практически никогда не бывают, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Дружина Владимира Шантаровича давно приучила нас к победам, будь то Европа, мир или даже Олимпийские игры. В топе мы всегда и везде. На неделе Александр Лукашенко вручил государственные награды спортсменам и тренерам по гребле на байдарках и каноэ.

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Почему так здорово получается выступать из года в год обсудим с заместителем председателя Белорусской федерации гребли Сергеем Хмельковым.

Екатерина Карстен переходит к тренерской карьере в национальной команде. Интервью с Сергеем Хмельковым-1

Кристина Момот, СТВ:
Не надоело еще принимать поздравления?

Кристина Момот:
То есть вы уже не празднуете, у вас уже трудовые будни?

Сергей Хмельков:
Да, у нас уже трудовые будни.

Виталий Гурков, СТВ:
Как бы вы в целом охарактеризовали положение дел в гребле на байдарках и каноэ?

Сергей Хмельков:
Это процесс, который сегодня выстроен. Выстроен от подготовки резерва и до национальной команды. Мы работаем по одному единому плану, и самая главная задача у нас – чтобы спортсмены в полном здравии, а это самое важное, дошли до национальной команды. А там, поверьте, с учетом науки, медицины и тренерского штаба, мы знаем, что делать дальше.

Мы видим людей, которые способны быть на этом пьедестале, но говорить сегодня об этом вслух желания не имеем

Кристина Момот:
А вы кого-то конкретного на олимпийском пьедестале в Токио уже видите?

Екатерина Карстен переходит к тренерской карьере в национальной команде. Интервью с Сергеем Хмельковым-4

Сергей Хмельков:
Знаете, это такая вещь… Я, в общем-то, не сильно суеверный человек, но все-таки и попросить хотел бы, и пожелать, особенно всем вашим коллегам, чтобы с этим моментом мы были поосторожнее. Мы видим людей, которые способны быть на этом пьедестале, но говорить сегодня об этом вслух желания не имеем.

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Кристина Момот:
Почему раньше была сильная мужская часть команды – братья Богдановичи, Петрушенко и Махнев, а сейчас тон задают девочки? Марина Литвинчук, Оля Худенко.

Сергей Хмельков:
Наверное, есть периоды. Я думаю, и Виталий (Гурков – прим. ред.) это тоже понимает по своим выступлениям, и другие спортсмены. Сегодня к нам приходит такая молодежь, мы ее ведем, они вырастают. Да, сегодня это пошла плеяда девочек. Это каноэ, это байдарка. Ведь Марина Литвинчук и Оля Худенко начинали тоже не с первых мест. Далеко не с первых мест. А сегодня, как говорит главный тренер, пришло их время. Они своим временем, скажем так, пользуются.

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Есть у нас перспективные ребята. Если вы следили за чемпионатом мира, та же четверка, которая отобралась на Олимпийские игры, и двойка, которая стала золотой, и Никита Бориков. Мы думаем, что их время еще впереди.

Екатерина Карстен переходит к тренерской карьере в национальной команде. Интервью с Сергеем Хмельковым-7

К сожалению, гребля уже стала зимним видом спорта

Виталий Гурков:
Мы говорили о том, что у нас есть чудесные база, знания, школа. У нас есть гребной канал в Заславле и есть в Бресте отличный канал. То есть все условия есть. Тем не менее, команда часто выезжает на сборы за рубеж, за границу. В моем виде спорта мы стараемся хотя бы раз в год выезжать в Таиланд для того, чтобы пропитаться духом таиландского бокса, для того, чтобы изучить какие-то новые приемы.

Вы выезжаете из-за погодных условий? Или есть еще какая-то составляющая проведения сборов за рубежом?

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Сергей Хмельков:
Скажем так: сегодня подготовка всех наших команд требует водной подготовки. Как, опять же, говорит тренерский штаб и часто упоминает главный тренер: к сожалению, гребля уже стала зимним видом спорта. То есть нам надо… Вы видите: лед, понятно, что где-то лыжная подготовка. Но это определенные этапы. В большинстве своем на сегодняшний день, особенно учитывая, что это подготовка к Олимпийским играм, нужна вода и нужны теплые страны. Но нельзя отправлять девочек, учитывая физиологию, в холодные страны. Ведь мы понимаем, что завтра им надо становиться женами, матерями. Поэтому здоровье беречь тоже необходимость такая есть.  

Екатерина Карстен переходит к тренерской карьере в национальной команде. Интервью с Сергеем Хмельковым-10

«Чистой прибыли 100 000 евро». Как используют белорусские гребные каналы?

Кристина Момот:
Виталий вспомнил базы, которые у нас есть. В том числе и гребной канал в Заславле. Его реконструировали ко II Европейским играм. Вы как директор РЦОПА по гребным видам спорта тоже принимали в этом участие. Насколько сильно пришлось эту инфраструктуру обновить и насколько сильно она используется?

Сергей Хмельков:
Я скажу так: мы имеем достаточно высокого уровня два международных канала. Ведь канал это не только тренировка. Каналы позволяют нам принимать иностранных спортсменов, и проводить международные старты. А международные старты сегодня дают нам огромную возможность зарабатывать деньги. А я вам хочу сказать, что в гребле на байдарках и каноэ особенно это очень хорошие прибыли.

Пример 2016 года, чемпионат мира среди юниоров и молодежи: мы заработали чистой прибыли 100 000 евро. Это нам позволило как раз таки покрыть часть затрат, которые мы понесли при подготовке к этому чемпионату. Это тоже огромный плюс, это немаленькие деньги. И это тоже не предел по финансовой составляющей.

Поэтому на наших каналах проводятся международные старты. Я даже скажу немножко с опережением. Мы отправили письмо в международную федерацию с намерениями взять для проведения три международных старта. Это чемпионат Европы среди юниоров и молодежи, этап Кубка мира уже взрослый и чемпионат мира неолимпийский после Олимпиады в Париже в 2024 году, как раз таки на канале в Заславле.

Екатерина Карстен переходит к тренерской карьере в национальной команде. Интервью с Сергеем Хмельковым-13

Виталий Гурков:
С греблей на байдарках и каноэ разобрались, а вот академическая гребля у нас сейчас немножко просела на мой взгляд. После того, как завершили карьеру Карстен, Бичек и Гелах наблюдается какой-то спад.

Сергей Хмельков:
Сегодня все завязано и заточено на то, чтобы, опять же, как в байдарке и каноэ, здоровый резерв, здоровые молодые люди приходили в команду, чтобы можно было реализовать какие-то планы.

Какие спортсмены поедут на Олимпиаду в Токио?

Кристина Момот:
С кем мы к Токио подходим, или опять нельзя говорить?

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Сергей Хмельков:
Мы прекрасно понимаем, что в Токио будут участвовать два экипажа, которые завоевали лицензии. Это Анастасия Янина и Елена Фурман (экипаж легкого веса). И Фурман Дмитрий, муж Елены, и Сергей Володько, которые отобрались в двойке. Также у нас есть еще одиночник наш Филипп Пауков. Думаю, ему по силам завоевать лицензию. Есть еще четверка распашная ребят, которые также будут бороться для завоевания лицензии. Ну и я знаю, что тренерский штаб работает над еще одним экипажем, которому, возможно, тоже по силам будет завоевать лицензию.

Екатерина Карстен переходит к тренерской карьере в национальной команде. Интервью с Сергеем Хмельковым-16

Екатерина Карстен переходит к тренерской карьере в национальной команде

Кристина Момот:
А через олимпийский цикл можем заглянуть?

Сергей Хмельков:
Часть состава нашей национальной команды на сегодняшний день, основа, скажем так, сохраняется. Кто-то, возможно, будет заканчивать. Вот Екатерина Карстен закончила и переходит к тренерской карьере в национальной команде. И Юлия Бичек. Вот они будут в таком тандеме как раз таки работать и отвечать за резерв наш.

В штате национальной команды есть очень много должностей. Есть главные, старшие тренеры. Есть тренеры по развитию, тренеры по резерву. Так вот как раз таки в штате национальной команды Юлия Бичек сегодня занимает должность тренера по развитию вида, а Екатерина будет старшим тренером, курирующим резерв.

# Олимпиада 2020 # Сергей Хмельков # Виталий Гурков # Кристина Момот # Фотофакт

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