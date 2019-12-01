Екатерина Карстен переходит к тренерской карьере в национальной команде. Интервью с Сергеем Хмельковым

Новости Беларуси. Представители гребли на байдарках и каноэ предпоследними практически никогда не бывают, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Дружина Владимира Шантаровича давно приучила нас к победам, будь то Европа, мир или даже Олимпийские игры. В топе мы всегда и везде. На неделе Александр Лукашенко вручил государственные награды спортсменам и тренерам по гребле на байдарках и каноэ. Александр Лукашенко: соревноваться надо не за деньги, а за победу. А после победы приходи и требуй, что считаешь нужным Медали «За трудовые заслуги» удостоились Михаил Аземша, Николай Банько и Геннадий Галицкий. Владимир Шантарович награжден орденом Национального олимпийского комитета. Благодарность Президента объявлена восьмерым спортсменам. Почему так здорово получается выступать из года в год обсудим с заместителем председателя Белорусской федерации гребли Сергеем Хмельковым.

Кристина Момот, СТВ:

Не надоело еще принимать поздравления? Кристина Момот:

То есть вы уже не празднуете, у вас уже трудовые будни? Сергей Хмельков:

Да, у нас уже трудовые будни. Виталий Гурков, СТВ:

Как бы вы в целом охарактеризовали положение дел в гребле на байдарках и каноэ? Сергей Хмельков:

Это процесс, который сегодня выстроен. Выстроен от подготовки резерва и до национальной команды. Мы работаем по одному единому плану, и самая главная задача у нас – чтобы спортсмены в полном здравии, а это самое важное, дошли до национальной команды. А там, поверьте, с учетом науки, медицины и тренерского штаба, мы знаем, что делать дальше. Мы видим людей, которые способны быть на этом пьедестале, но говорить сегодня об этом вслух желания не имеем Кристина Момот:

А вы кого-то конкретного на олимпийском пьедестале в Токио уже видите?

Сергей Хмельков:

Знаете, это такая вещь… Я, в общем-то, не сильно суеверный человек, но все-таки и попросить хотел бы, и пожелать, особенно всем вашим коллегам, чтобы с этим моментом мы были поосторожнее. Мы видим людей, которые способны быть на этом пьедестале, но говорить сегодня об этом вслух желания не имеем. «Если кто-то завоевал золото, то можешь его потрогать». В какие приметы верят гребцы Кристина Момот:

Почему раньше была сильная мужская часть команды – братья Богдановичи, Петрушенко и Махнев, а сейчас тон задают девочки? Марина Литвинчук, Оля Худенко. Сергей Хмельков:

Наверное, есть периоды. Я думаю, и Виталий (Гурков – прим. ред.) это тоже понимает по своим выступлениям, и другие спортсмены. Сегодня к нам приходит такая молодежь, мы ее ведем, они вырастают. Да, сегодня это пошла плеяда девочек. Это каноэ, это байдарка. Ведь Марина Литвинчук и Оля Худенко начинали тоже не с первых мест. Далеко не с первых мест. А сегодня, как говорит главный тренер, пришло их время. Они своим временем, скажем так, пользуются. Марина Литвинчук об Ольге Худенко: «Возобновили наш экипаж, как говорится, соскучились, наверное» Есть у нас перспективные ребята. Если вы следили за чемпионатом мира, та же четверка, которая отобралась на Олимпийские игры, и двойка, которая стала золотой, и Никита Бориков. Мы думаем, что их время еще впереди.

К сожалению, гребля уже стала зимним видом спорта Виталий Гурков:

Мы говорили о том, что у нас есть чудесные база, знания, школа. У нас есть гребной канал в Заславле и есть в Бресте отличный канал. То есть все условия есть. Тем не менее, команда часто выезжает на сборы за рубеж, за границу. В моем виде спорта мы стараемся хотя бы раз в год выезжать в Таиланд для того, чтобы пропитаться духом таиландского бокса, для того, чтобы изучить какие-то новые приемы. Вы выезжаете из-за погодных условий? Или есть еще какая-то составляющая проведения сборов за рубежом? «Где-то внутри себя я верил, что я могу». Как психолог Артём Козырь ушёл в греблю Сергей Хмельков:

Скажем так: сегодня подготовка всех наших команд требует водной подготовки. Как, опять же, говорит тренерский штаб и часто упоминает главный тренер: к сожалению, гребля уже стала зимним видом спорта. То есть нам надо… Вы видите: лед, понятно, что где-то лыжная подготовка. Но это определенные этапы. В большинстве своем на сегодняшний день, особенно учитывая, что это подготовка к Олимпийским играм, нужна вода и нужны теплые страны. Но нельзя отправлять девочек, учитывая физиологию, в холодные страны. Ведь мы понимаем, что завтра им надо становиться женами, матерями. Поэтому здоровье беречь тоже необходимость такая есть.

«Чистой прибыли 100 000 евро». Как используют белорусские гребные каналы? Кристина Момот:

Виталий вспомнил базы, которые у нас есть. В том числе и гребной канал в Заславле. Его реконструировали ко II Европейским играм. Вы как директор РЦОПА по гребным видам спорта тоже принимали в этом участие. Насколько сильно пришлось эту инфраструктуру обновить и насколько сильно она используется? Сергей Хмельков:

Я скажу так: мы имеем достаточно высокого уровня два международных канала. Ведь канал это не только тренировка. Каналы позволяют нам принимать иностранных спортсменов, и проводить международные старты. А международные старты сегодня дают нам огромную возможность зарабатывать деньги. А я вам хочу сказать, что в гребле на байдарках и каноэ особенно это очень хорошие прибыли. Пример 2016 года, чемпионат мира среди юниоров и молодежи: мы заработали чистой прибыли 100 000 евро. Это нам позволило как раз таки покрыть часть затрат, которые мы понесли при подготовке к этому чемпионату. Это тоже огромный плюс, это немаленькие деньги. И это тоже не предел по финансовой составляющей. Поэтому на наших каналах проводятся международные старты. Я даже скажу немножко с опережением. Мы отправили письмо в международную федерацию с намерениями взять для проведения три международных старта. Это чемпионат Европы среди юниоров и молодежи, этап Кубка мира уже взрослый и чемпионат мира неолимпийский после Олимпиады в Париже в 2024 году, как раз таки на канале в Заславле.

Виталий Гурков:

С греблей на байдарках и каноэ разобрались, а вот академическая гребля у нас сейчас немножко просела на мой взгляд. После того, как завершили карьеру Карстен, Бичек и Гелах наблюдается какой-то спад. Сергей Хмельков:

Сегодня все завязано и заточено на то, чтобы, опять же, как в байдарке и каноэ, здоровый резерв, здоровые молодые люди приходили в команду, чтобы можно было реализовать какие-то планы. Какие спортсмены поедут на Олимпиаду в Токио? Кристина Момот:

С кем мы к Токио подходим, или опять нельзя говорить? «Работаем, как работали, просто более трепетно». Как Марина Литвинчук готовится к Олимпиаде в Токио Сергей Хмельков:

Мы прекрасно понимаем, что в Токио будут участвовать два экипажа, которые завоевали лицензии. Это Анастасия Янина и Елена Фурман (экипаж легкого веса). И Фурман Дмитрий, муж Елены, и Сергей Володько, которые отобрались в двойке. Также у нас есть еще одиночник наш Филипп Пауков. Думаю, ему по силам завоевать лицензию. Есть еще четверка распашная ребят, которые также будут бороться для завоевания лицензии. Ну и я знаю, что тренерский штаб работает над еще одним экипажем, которому, возможно, тоже по силам будет завоевать лицензию.