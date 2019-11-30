Сергей Акулич о победе над волейболистами из «Мапид»: «Не сказал бы, что лайтово»

В рамках 9-го тура в столице встречались «Мапид» и «Строитель» – обе команды представляют клуб «Минск». В первой партии резерв дал бой своим старшим товарищам, оставив сет за собой. Это только раззадорило подопечных Александра Сингаевского, которые без проблем взяли оставшиеся партии. 3:1 – в пользу «Строителя».

Сергей Акулич, диагональный ВК «Строитель»:

Не сказал бы, что лайтово – 3:1. Игра была довольно напряженной, особенно начало. Видно, что команда настроилась серьезно на нас, а мы, может быть, их немножко недооценили, поэтому были в начале проблемы. Потом мы добавили во всех компонентах и выиграли.

Сейчас месяц тяжелый, идут кубковые матчи (Кубок Беларуси, еврокубки), чемпионат тоже надо играть, но сейчас упор на кубки. У нас два хороших состава, все ребята могут выйти и помогать. Я думаю, сил нам хватит.