Вячеслав Коников: пригласили мои ученики. Я прилетел сюда не только на самолёте, как бы на крыльях

Новости Беларуси. Старший тренер мужской национальной команды Беларуси Вячеслав Коников рассказал о том, как изменилась Беларусь, о перспективах и планах мужской команды по теннису и о том, кого «присмотрел» в резерве.
Новости Беларуси. Старший тренер мужской национальной команды Беларуси Вячеслав Коников рассказал о том, как изменилась Беларусь, о перспективах и планах мужской команды по теннису и о том, кого «присмотрел» в резерве.
Вячеслав Коников, старший тренер мужской национальной команды Беларуси по теннису:
У нас выбор выпал (мы этого не очень желали) на одну из сильнейших команд в нашей подгруппе – Аргентину – где порядка пяти-шести игроков в топ-100 мировой классификации. Тем более, они будут играть не на нашем любимом покрытии, а на грунтовом. Но у нас есть очень хорошие примеры и традиции, когда обыгрывали, чудеса творили. Давайте будем верить. Все, что угодно, может произойти.
У нас, единственное что, преимущество перед всеми – у нас пандемии нет в Беларуси. Потому что мы все время тренируемся, работаем хорошо и у нас все здорово.
Я хочу, чтобы наша страна становилась все лучше и лучше. После большого перерыва я ее не узнал. Честно говоря, прожив в Беларуси, в Минске 40 лет и уехав туда, когда я приехал, я просто ничего (не узнал – прим. ред). Это действительно здорово – то, что происходит.
Несколько месяцев назад мне предложили эту должность. Куда деваться? Работать надо, потому что белорусский теннис – это моя вотчина, я без этого жить не могу. В принципе, я отсутствовал довольно долгое время, меня не было 15 лет в этой стране. Находился за рубежом, работал главным тренером университетской команды в Америке. Поэтому, приехав сюда, я хотел работать профессионально – то, что я умею и могу делать. Мне это всегда нравилось.
Тем более, пригласили мои ученики – Волчков Владимир и Татьяна Пучек. Первым тренером у них был. Я прилетел сюда. Действительно прилетел, не только на самолете, как бы на крыльях.
Все, что здесь происходит, в первую очередь мне понравилось, потому что такого не было никогда раньше, когда я уезжал. 15-20 лет назад было намного сложнее. Для меня это было открытие: огромное количество построенных кортов, огромное количество детей, желающих играть в теннис, действительно любящих этот вид спорта.
Мы ждем окончания этой пандемии, потому что ребятам надо играть. Потому что, судя по результатам их выступлений, мы уже можем делать какую-то стратегию. Стратегия в будущем – это выход в следующую группу. Для нас это важный момент, этого все хотят. Этого хотят в первую очередь игроки, потому что они ради этого приходят и живут теннисом.
Мы можем теоретически рассуждать на эту тему много, но их результаты – это их рейтинг. Если мы видим, что Егор Герасимов, входящий в топ-100 (находится на 69 месте) явный номер один, то он будет на этом номере следующие матчи. Номер два у нас Илья Ивашко, тоже игрок очень перспективный. У него большие амбиции, это игрок, который в прошлом году был в топ-100. Немножко он потерял рейтинговые очки, но это будет, мы уверены.
Следующие ребята – это уже огромная конкуренция в резервном составе. Мы просмотрели, сделали отборочные матчи резерва. Сегодня явные претенденты на участие – это Згировский Александр, Остапенко, Жарин, Арутюнян, Рачиловский. То есть плеяда молодых ребят, которым по 18-19 лет. В прошлом году Александр Згировский играл US Open юниорский, был в финале. Это действительно хороший игрок, талантливый очень. У него все шансы есть.
Я очень оптимистично настроен, потому что я здесь начинал, в Беларуси, тренерской деятельностью заниматься. Я знаю, что ребятам надо помогать. И самое важное – надо в них верить. Практически каждый день, когда я прихожу на тренировку, я им объясняю: не забывай, пожалуйста, о том, что ты любишь этот вид и чего ты хочешь в этом виде спорта добиться. Они тоже заняты, они все учатся, у них много всевозможных… они сегодня не настолько профессионалы, чтобы только заниматься этим видом спорта.
Сейчас конкретно о паре мне будет сложно говорить. Буквально в любой момент капитан (я не являюсь капитаном) буквально перед матчем может назначить игроков. Сегодня у нас явный претендент Андрей Василевский, явный парный игрок. Мы привлекаем или Егора Герасимова, или Илью Ивашко на парную игру. Пока на молодых мы рассчитывать не можем.