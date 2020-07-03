Вячеслав Коников: пригласили мои ученики. Я прилетел сюда не только на самолёте, как бы на крыльях

Новости Беларуси. Старший тренер мужской национальной команды Беларуси Вячеслав Коников рассказал о том, как изменилась Беларусь, о перспективах и планах мужской команды по теннису и о том, кого «присмотрел» в резерве. Преимущество – у нас пандемии нет в Беларуси, потому что мы все время тренируемся, работаем

Вячеслав Коников, старший тренер мужской национальной команды Беларуси по теннису:

У нас выбор выпал (мы этого не очень желали) на одну из сильнейших команд в нашей подгруппе – Аргентину – где порядка пяти-шести игроков в топ-100 мировой классификации. Тем более, они будут играть не на нашем любимом покрытии, а на грунтовом. Но у нас есть очень хорошие примеры и традиции, когда обыгрывали, чудеса творили. Давайте будем верить. Все, что угодно, может произойти. У нас, единственное что, преимущество перед всеми – у нас пандемии нет в Беларуси. Потому что мы все время тренируемся, работаем хорошо и у нас все здорово.

После большого перерыва я Беларусь не узнал Я хочу, чтобы наша страна становилась все лучше и лучше. После большого перерыва я ее не узнал. Честно говоря, прожив в Беларуси, в Минске 40 лет и уехав туда, когда я приехал, я просто ничего (не узнал – прим. ред). Это действительно здорово – то, что происходит. Пригласили мои ученики. Я прилетел сюда. Действительно прилетел, не только на самолете, как бы на крыльях Несколько месяцев назад мне предложили эту должность. Куда деваться? Работать надо, потому что белорусский теннис – это моя вотчина, я без этого жить не могу. В принципе, я отсутствовал довольно долгое время, меня не было 15 лет в этой стране. Находился за рубежом, работал главным тренером университетской команды в Америке. Поэтому, приехав сюда, я хотел работать профессионально – то, что я умею и могу делать. Мне это всегда нравилось.

Тем более, пригласили мои ученики – Волчков Владимир и Татьяна Пучек. Первым тренером у них был. Я прилетел сюда. Действительно прилетел, не только на самолете, как бы на крыльях. Все, что здесь происходит, в первую очередь мне понравилось, потому что такого не было никогда раньше, когда я уезжал. 15-20 лет назад было намного сложнее. Для меня это было открытие: огромное количество построенных кортов, огромное количество детей, желающих играть в теннис, действительно любящих этот вид спорта. Стратегия в будущем – это выход в следующую группу Мы ждем окончания этой пандемии, потому что ребятам надо играть. Потому что, судя по результатам их выступлений, мы уже можем делать какую-то стратегию. Стратегия в будущем – это выход в следующую группу. Для нас это важный момент, этого все хотят. Этого хотят в первую очередь игроки, потому что они ради этого приходят и живут теннисом.

Можем теоретически рассуждать много, но их результаты – это их рейтинг Мы можем теоретически рассуждать на эту тему много, но их результаты – это их рейтинг. Если мы видим, что Егор Герасимов, входящий в топ-100 (находится на 69 месте) явный номер один, то он будет на этом номере следующие матчи. Номер два у нас Илья Ивашко, тоже игрок очень перспективный. У него большие амбиции, это игрок, который в прошлом году был в топ-100. Немножко он потерял рейтинговые очки, но это будет, мы уверены. Следующие ребята – это уже огромная конкуренция в резервном составе. Мы просмотрели, сделали отборочные матчи резерва. Сегодня явные претенденты на участие – это Згировский Александр, Остапенко, Жарин, Арутюнян, Рачиловский. То есть плеяда молодых ребят, которым по 18-19 лет. В прошлом году Александр Згировский играл US Open юниорский, был в финале. Это действительно хороший игрок, талантливый очень. У него все шансы есть.