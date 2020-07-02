Дмитрий Жирмонт: 26 лет своей жизни я посвятил теннису и горжусь тем, что у нас есть в стране

Новости Беларуси. Капитан мужской команды по теннису Дмитрий Жирмонт рассказал, как открывает для себя Беларусь, чем гордится в развитии своего вида спорта и почему Минск не стоит сравнивать с Манхэттеном.
Новости Беларуси. Капитан мужской команды по теннису Дмитрий Жирмонт рассказал, как открывает для себя Беларусь, чем гордится в развитии своего вида спорта и почему Минск не стоит сравнивать с Манхэттеном.
Дмитрий Жирмонт, капитан мужской команды Беларуси по теннису:
Учитывая, что 26 лет своей жизни я посвятил теннису, выступал как профессиональный игрок, а сейчас как тренер, я горжусь тем, что у нас есть в стране.
Горжусь тем, что у нас есть очень много теннисных школ, где возможно тренироваться совершенно бесплатно. Инфраструктура – теннисные корты открытые, закрытые, грунт – хард, трава, очень много разных покрытий.
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Очень важно, что у нас есть медицинское сопровождение – диспансер, куда мы обращаемся совершенно бесплатно по любому поводу, будь то травма или плановый осмотр, который мы делаем два раза в год. Это очень важно.
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Теннис – дорогой вид спорта, и если мы возьмем зарубежье, где вам нужно платить и за корты, и за тренера, и за медицинское обследование, и за массажиста, то это выходит очень дорого. Естественно, когда у тебя есть такая помощь от государства, это большой плюс.
Минск изменился колоссально. Правда, сейчас, когда ты не выезжаешь, трудно это все заметить. Но раньше, когда я очень много путешествовал и не был по несколько месяцев дома, приезжал и видел, что выросло новое здание. Замечал, как город стоится.
Я бы не согласился, что Минск – это маленький Манхэттен, все-таки в Манхэттене здания очень высокие. Тем не менее, у нас есть красивые здания, которые достойны должного внимания.
В связи с этой ситуацией в мире и невозможностью выезжать куда-то за рубеж мы с женой поездили очень много по нашей стране и увидели очень много интересных мест. Когда-то, когда я был спортсменом, у меня не было столько времени на эти путешествия по нашей стране. Сейчас, когда время появилось, мы посетили много очень интересных и замечательных мест. Например, Браславские озера. Мы были в Ельне, это болота – мне очень понравилось (честно, не ожидал увидеть такое), Беловежской пуще, Мирском замке, Несвижском замке. То есть каждые выходные, когда заканчивается работа, мы выезжаем на два дня в какое-нибудь место, новое для нас.