Дмитрий Жирмонт: 26 лет своей жизни я посвятил теннису и горжусь тем, что у нас есть в стране

Новости Беларуси. Капитан мужской команды по теннису Дмитрий Жирмонт рассказал, как открывает для себя Беларусь, чем гордится в развитии своего вида спорта и почему Минск не стоит сравнивать с Манхэттеном.

Дмитрий Жирмонт, капитан мужской команды Беларуси по теннису:

Учитывая, что 26 лет своей жизни я посвятил теннису, выступал как профессиональный игрок, а сейчас как тренер, я горжусь тем, что у нас есть в стране.

Когда у тебя есть такая помощь от государства, это большой плюс

Горжусь тем, что у нас есть очень много теннисных школ, где возможно тренироваться совершенно бесплатно. Инфраструктура – теннисные корты открытые, закрытые, грунт – хард, трава, очень много разных покрытий.

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Очень важно, что у нас есть медицинское сопровождение – диспансер, куда мы обращаемся совершенно бесплатно по любому поводу, будь то травма или плановый осмотр, который мы делаем два раза в год. Это очень важно.

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Теннис – дорогой вид спорта, и если мы возьмем зарубежье, где вам нужно платить и за корты, и за тренера, и за медицинское обследование, и за массажиста, то это выходит очень дорого. Естественно, когда у тебя есть такая помощь от государства, это большой плюс.

Я бы не согласился, что Минск – это маленький Манхэттен

Минск изменился колоссально. Правда, сейчас, когда ты не выезжаешь, трудно это все заметить. Но раньше, когда я очень много путешествовал и не был по несколько месяцев дома, приезжал и видел, что выросло новое здание. Замечал, как город стоится.