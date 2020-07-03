Захаров, Карстен и Козеко вспоминают, как развивался спорт в последние годы

Беларусь давно имеет репутацию сильнейшей спортивной державы. За годы суверенитета наши выступили на 11 Олимпиадах. Чемпионами и призерами Игр стали 95 спортсменов, положив в медальную копилку 18 золотых, 28 серебряных и 45 бронзовых наград. Не зря в прошлом году именно Минск стал столицей Вторых Европейских Игр, которые запомнились не только жителям Синеокой, но и сотням зрителей других стран.

В Играх приняли участие делегации всех 50 европейских государств. Эстафета огня отложилась в памяти жителей страны уже на века: Пламя мира прошло путь от Рима до Беларуси, где его встречали жители всех регионов.

Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:

Всего к нам прибыли 3 604 спортсмена, которые приняли участие в 200 видах программы по 15 видам спорта. Было разыграно 683 медали. Всего в эстафете Олимпийского огня приняло участие 450 знаменосцев, среди которых были известнейшие спортсмены, деятели культуры, производственники и другие знаменитые люди страны. Стадион был полон – было более 22 тысяч зрителей. Церемония транслировалась на многие страны Европы, мира. Я могу сказать, что в целом трансляции Игр прошли в 194 странах. И аудитория составила более 320 миллионов.

Золотая медаль, родной флаг в небе и государственный гимн, который для чемпиона – прекрасней всех мелодий. Он воспитал целую россыпь выдающихся белорусских спортсменов, которые неоднократно поднимались на высшую ступень пьедестала на Олимпийских играх и других международных соревнованиях.

Николай Козеко с 1993 года – бессменный главный тренер национальной команды Беларуси по фристайлу.

Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:

Большим таким везением в моей жизни, если говорить о том, почему я «прикипел» к этому роду деятельности, это то, что я попал к великолепному энтузиасту, великолепному тренеру Леониду Иосифовичу Лившицу. Он наряду с нашими родоначальниками акробатики начинал этот вид спорта и довел его до очень высоких вершин. Уже к тому времени, когда становился чемпионом Советского Союза, я чувствовал в себе потенциал больше в тренерской работе. В мою бытность, когда я шел заниматься, родители даже в первое время и не знали, где я занимаюсь: «Занимаешься – и хорошо. Главное, чтобы не на улице, чтобы собак не гонял». Сейчас к нам дети приходят целенаправленно, юношеская команда – малыши, это первые прыжки. Они уже здорово прыгают на батуте! Они уже знают, что такое сальто, двойное сальто на батуте, уже умеют акробатически прыгать.

Многократная чемпионка мира и Европы по академической гребле в одиночном разряде. Двукратная олимпийская чемпионка. Участница шести Олимпиад, обладатель ордена Отечества всех степеней, ордена Почета, лауреат премии «Белорусский спортивный Олимп» – всё это о Екатерине Карстен, а в народе – Екатерине Великой. Она первая принесла золотую олимпийскую медаль суверенной Беларуси. Пять олимпийских медалей, привезенные с шести Олимпиад – результат гроссмейстерский. Завершив карьеру, Екатерина Анатольевна принципиально не ушла в тренерскую деятельность, признаётся: ей жалко ребят, для неё приятнее наблюдать за их победами со стороны, в кресле жюри.

Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка по гребле:

Не рассчитывала, что я попаду именно в спорт. И как учитель физкультуры мне сказал, что поеду в Минск учиться. Он меня очень многому научил. Был 1989 год, чемпионат мира, до 18 лет. И вот я выиграла. В 97-м я выиграла Чемпионат мира, в 98-м я родила и уже в 99-м я опять выиграла чемпионат мира в одиночке. Со мной ездила и дочь маленькая, и муж ездил – смотрели.

В Беларусь Михаил Захаров приехал еще в 1978 году с тренером Валерием Польшаковым, целью которого было взрастить едва созданную детскую школу «Юность». Команда тогда была далеко не лидером соревнований. Но уже через пару лет завоевала бронзу первенства СССР среди молодежи. Одним из ведущих игроков того коллектива был и Михаил Захаров, сделавший затем себе имя и во взрослом хоккее. Уже из Минска Михаила Михайловича вызывали в юношескую и молодежную сборные СССР, а в 1990 году он был признан лучшим белорусским хоккеистом. Сейчас уже главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров готовит новое поколение чемпионов, и уверяет: то ли ещё будет!

Михаил Захаров, главный тренер сборной Беларуси по хоккею c шайбой:

Мы когда выиграли чемпионат мира в составе сборной СССР – для меня это №1, всегда вспоминаем. У меня даже медаль еще есть, она на видном месте. Олимпийские игры в Канаде, когда лучшие игроки, и тем более, когда они последние оказались, и еще в Китай они не поедут – поэтому атмосфера конечно! Когда приходит 22 тысячи! Потом со шведами матч полный, с немцами полный. И ребята очень здорово играли.

Особое внимание в Беларуси уделяется физическому воспитанию детей и молодежи. Среди многочисленных объектов спортивного назначения: 136 стадионов, 958 бассейнов, 52 спортивных манежа, 4510 спортивных залов, 35 спортивных сооружений с искусственным льдом в каждом крупном городе страны. И это не предел: в ближайшие годы планируют построить национальный футбольный стадион и бассейн международного стандарта. Помимо этого, начинается масштабная реконструкция Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта и Дворца спорта.

Владимир Нестерович, пресс-секретарь Министерства спорта и туризма РБ:

У всех на слуху чемпионат мира по хоккейному спорту с шайбой, который примут Минск и Рига в 2021 году. В следующем году мы начинаем с февраля проводить финалы Кубка мира по различным соревнованиям. По шорт-треку, фристайлу, затем по художественной гимнастике. В следующем году у нас запланирован чемпионат мира по современному пятиборью в Минске. Чемпионат мира по фехтованию стоит в плане на 2021 год. Кубок мира по шахматам среди мужчин, далее у нас должны пройти чемпионат Европы по трем дисциплинам в велосипедном спорте.