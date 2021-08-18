Лёгкая атлетика. Евгений Бриги и Илья Мисовский прошли в финал на ЧМ в Кении

Новости Беларуси. В Кении, хоть и с небольшим опозданием, но начался чемпионат мира по легкой атлетике среди молодежи, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Возраст спортсменов ограничен 20 годами. В первый соревновательный день свое мастерство демонстрировали трое белорусов.

Двое из них попали в финал. Это Евгений Бриги и Илья Мисовский. Они оба успешно справились с квалификацией в толкании ядра. Причем Бриги по итогам отборочного раунда имеет второй результат среди всех. В лучшей попытке его снаряд улетел на отметку19 метров и 28 сантиметров. Мисовский попал в число 12 сильнейших с седьмого места. А вот Роман Володькин не смог выйти в финал забега на 400 метров.